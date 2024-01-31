Бій Усик — Ф'юрі — епічне промо, яке має побачити кожен
17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться перший в історії поєдинок за чотири титули у надважкій вазі. У ньому Олександр Усик побореться з Тайсоном Ф'юрі.
31 січня організатори поєдинку представили промовідео до поєдинку, зняте у найкращих традиціях Голлівуду.
Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk official promo trailer 🎥 #FuryUsyk | #RiyadhSeason— COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) January 31, 2024
pic.twitter.com/QnPhkZ3e0V
Промо до поєдинку Усик — Ф'юрі
Організатори представили кінематографічне промо, де боксери були представлені як ковбої, гладіатори, пірати, супергерої та самураї. Промо виявилося не просто епічним, а одним із найкращих в історії боксу.
Зазначимо, що Усик та Ф'юрі проведуть два поєдинки. Незалежно від результату першого бою, у контракті прописано реванш. Тому боксери зароблять солідні гонорари.
На цю мить у професійному боксі Усик виграв 21 бій, 14 достроково і ніколи не програвав. Ф'юрі також йде без поразок, і у нього 34 перемоги, 24 нокаутом та одна нічия.
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