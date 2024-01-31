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Бій Усик — Ф'юрі — епічне промо, яке має побачити кожен

31 січня 2024 23:37
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Агабекян Карен
редактор
Бій Усик — Ф'юрі — епічне промо, яке має побачити кожен
Постер до бою Усик — Ф'юрі. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться перший в історії поєдинок за чотири титули у надважкій вазі. У ньому Олександр Усик побореться з Тайсоном Ф'юрі.

31 січня організатори поєдинку представили промовідео до поєдинку, зняте у найкращих традиціях Голлівуду.

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Промо до поєдинку Усик — Ф'юрі

Організатори представили кінематографічне промо, де боксери були представлені як ковбої, гладіатори, пірати, супергерої та самураї. Промо виявилося не просто епічним, а одним із найкращих в історії боксу.

Зазначимо, що Усик та Ф'юрі проведуть два поєдинки. Незалежно від результату першого бою, у контракті прописано реванш. Тому боксери зароблять солідні гонорари.

На цю мить у професійному боксі Усик виграв 21 бій, 14 достроково і ніколи не програвав. Ф'юрі також йде без поразок, і у нього 34 перемоги, 24 нокаутом та одна нічия.

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Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі
професійний бокс
українські боксери

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