Бой Усик — Фьюри — эпичное промо, которое должен увидеть каждый

Постер к бою Усик — Фьюри. Фото: Top Rank

17 февраля в Саудовской Аравии состоится первый в истории поединок за четыре титула в супертяжелом весе. В нем Александр Усик сразится с Тайсоном Фьюри.

31 января организаторы поединка представили промо-видео к поединку, снятое в лучших традициях Голливуда.

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Промо к поединку Усик — Фьюри

Организаторы представили кинематографичное промо, где боксеры были представлены как ковбои, гладиаторы, пираты, супергерои и самураи. Промо оказалось не просто эпичным, а одним из лучших в истории бокса.

Отметим, что Усик и Фьюри проведут два поединка. Независимо от результата первого боя, в контракте прописан реванш. Поэтому боксеры заработают солидные гонорары.

На текущий момент в профессиональном боксе Усик выиграл 21 бой, 14 досрочно и никогда не проигрывал. Фьюри также идет без поражений, и у него 34 победы,24 нокаутом и одна ничья.

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