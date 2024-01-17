Бій Усик — Ф'юрі — легендарний Леннокс Льюїс назвав фаворита

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс. Фото: twitter.com/LennoxLewis

17 лютого у Саудівській Аравії відбудеться історичний поєдинок. Українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі визначать першого абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі в еру чотирьох поясів WBC, WBA, IBF, WBO.

Про подію в Twitter висловився Леннокс Льюїс — останній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі в еру трьох титулів (WBC, WBA, IBF).

Читайте також:

Зазначимо, що Усик за свою професійну кар'єру виграв 21 бій, 14 достроково, і жодного разу не програв. У Ф'юрі в кар'єрі 34 перемоги, 24 нокаути, одна нічия і також нуль навпроти графи поразок.

Для запису, I'm looking forward welcoming Fury або Usyk to Undisputed club. Glad вони повинні вирішити chase history. 👊🏾💥 Should be a great fight. A good big un' beats a good little un'… Advantage Fury. - Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) January 15, 2024

Думка Леннокса Льюїса

Британська легенда боксу, яка перемагала Майка Тайсона та Евандера Холіфілда, вважає, що перевага у поєдинку буде за великим Ф'юрі.

Проте, Льюїс також вважав Усика андердогом в бою з Ентоні Джошуа.

"Для запису, я з нетерпінням чекаю, щоб вітати Ф'юрі або Усика в клубі безперечних чемпіонів. Радий, що вони вирішили йти за історією. Має бути відмінний поєдинок. Хороший великий боксер зазвичай перемагає хорошого маленького... Перевага у Ф'юрі", — сказав. Льюїс.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" слідом за Почеттіно.

"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом.

"Динамо" може повернути одного зі своїх зіркових легіонерів.

Миколенко перейде до іншого клубу АПЛ через проблеми "Евертона".

"Манчестер Сіті" можуть позбавити очок або дискваліфікувати — у чому причина.

"Барселона" звільнить Хаві — відомо, хто очолить каталонців.