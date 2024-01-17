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Бій Усик — Ф'юрі — легендарний Леннокс Льюїс назвав фаворита

17 січня 2024 15:35
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бій Усик — Ф'юрі — легендарний Леннокс Льюїс назвав фаворита
Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс. Фото: twitter.com/LennoxLewis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

17 лютого у Саудівській Аравії відбудеться історичний поєдинок. Українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі визначать першого абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі в еру чотирьох поясів WBC, WBA, IBF, WBO.

Про подію в Twitter висловився Леннокс Льюїс — останній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі в еру трьох титулів (WBC, WBA, IBF).

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Зазначимо, що Усик за свою професійну кар'єру виграв 21 бій, 14 достроково, і жодного разу не програв. У Ф'юрі в кар'єрі 34 перемоги, 24 нокаути, одна нічия і також нуль навпроти графи поразок.

Думка Леннокса Льюїса

Британська легенда боксу, яка перемагала Майка Тайсона та Евандера Холіфілда, вважає, що перевага у поєдинку буде за великим Ф'юрі.

Проте, Льюїс також вважав Усика андердогом в бою з Ентоні Джошуа.

"Для запису, я з нетерпінням чекаю, щоб вітати Ф'юрі або Усика в клубі безперечних чемпіонів. Радий, що вони вирішили йти за історією. Має бути відмінний поєдинок. Хороший великий боксер зазвичай перемагає хорошого маленького... Перевага у Ф'юрі", — сказав. Льюїс.

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бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі
Леннокс Льюїс

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