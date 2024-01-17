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Бой Усик — Фьюри — легендарный Леннокс Льюис назвал фаворита

17 января 2024 15:35
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Агабекян Карен
редактор
Бой Усик — Фьюри — легендарный Леннокс Льюис назвал фаворита
Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис. Фото: twitter.com/LennoxLewis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

17 февраля в Саудовской Аравии состоится исторический поединок. Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри определят первого абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в эру четырех поясов WBC, WBA, IBF, WBO.

О событии в Twitter высказался  Леннокс Льюис — последний абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе в эру трех титулов (WBC, WBA, IBF).

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Отметим, что Усик за свою профессиональную карьеру выиграл 21 бой, 14 досрочно, и ни единого раза не проиграл. У Фьюри в карьере 34 побед, 24 нокаутами, одна ничья и также ноль напротив графы поражений.

Мнение Леннокса Льюиса

Британская легенда бокса, побеждавшая Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, считает, что преимущество в поединке будет за большим Фьюри.

Однако, Льюис также считал Усика андердогом боя с Энтони Джошуа.

"Для записи, я с нетерпением жду, чтобы приветствовать Фьюри или Усика в клубе бесспорных чемпионов. Рад, что они решили идти за историей. Должен быть отличный поединок. Хороший большой боксер обычно побеждает хорошего маленького... Преимущество у Фьюри", — сказал Льюис.

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бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі
Леннокс Льюис

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