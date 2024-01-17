Путь Усика к славе: самые яркие поединки в блестящей карьере украинского боксера

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

17 января свое 37-летие празднует легендарный украинский боксер Александр Усик. Его достижения за непродолжительную профессиональную карьеру уже на уровне с Владимиром Кличко и остался всего один шаг, чтобы превзойти абсолютно всех.

В день рождения Усика портал Новини.LIVE напомнит о самых ярких поединках в карьере нашего чемпиона.

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Усик в статусе абсолютного чемпиона первого тяжелого веса. Фото: TWITTER @WBSS

За время, проведенное в боксе, Усик выиграл Олимпийские игры в 2012-м году в Лондоне, когда был аматором. После перехода в профи Александр стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом дивизионе и объединенным чемпионом в супертяжах.

Усик — Гловацки

Самым первым испытанием в карьере Усика стал поединок против поляка Кшиштофа Гловацки в сентябре 2016 года.

Александр Усик против Кшиштофа Гловацки. Фото: PAP/Adam Warżawa

До этого боя Усик зарекомендовал себя как домашний боксер и никто не понимал, чего от него ждать. Впервые ему пришлось поехать в Польшу на бой с чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе.

Украинца ждала неизвестность, поскольку все факторы были против него. К тому же соперник на тот момент имел чуть больше опыта в профессиональном боксе, а в последних двух боях одолел экс-чемпионов мира Марко Хука и Стива Каннингема.

Как только прозвучал гонг, был страх, что Усик пропустит и упадет. У Александра он также был и именно поэтому он провел идеальный в защите поединок, который хочется назвать фехтованием. Тогда Саша подарил запредельное количество позитивных эмоций.

Усик — Гассиев

В бытность своего пребывания в первом тяжелом весе Усик стал участником Всемирной боксерской суперсерии.

Александр Усик против Мурата Гассиева. Фото: Twitter @WBSS

На пути к финалу украинец победил Марко Хука и Майриса Бриедиса, а в главном поединке его ждал самый грозный боксер в турнире россиянин Мурат Гассиев.

Ради этого поединка Усику пришлось поехать на территорию противника, в Москву, и повторить бой с Гловацки. Александр снова фехтовал и разгромил соперника. Украинцу не хватило лишь нокаута.

Для Гассиева поражение было настолько сотрясающим, что он до сих пор не пришел в себя.

Усик — Белью

Усик после завоевания всех титулов имел хорошее предложение о переходе в супертяжи. Однако Александру хотелось стать одним из немногих абсолютных чемпионов, кто защитил все свои титулы хоть раз.

Первую защиту решили провести против бывшего чемпиона мира в крузервейте Тони Белью. Британец тогда был в информационном шумихе после побед над Дэвидом Хэем и поэтому бой выглядел перспективно.

Поединок состоялся 10 ноября 2018 года в Манчестере. Украинец продемонстрировал свое исключительное техническое мастерство и завершил бой нокаутом в восьмом раунде. Этот поединок подчеркнул его готовность перейти в тяжелый вес и принять новые вызовы.

Усик — Джошуа 1

Последним ярким событием в карьере Усика стал первый бой против Энтони Джошуа.

Энтони Джошуа против Александра Усика в первом бою. Фото: Nick Potts/PA

После перехода в супертяжелый вес Усик провел два неубедительных поединка против Уизерспуна и Чисоры. Поэтому тогдашний объединенный чемпион мира даже не был взволнован из-за боя, ведь он был фаворитом.

Состоялся поединок 25 сентября 2021 года и он стал вершиной карьеры Усика. Противостояние с британцем завершилось победой Александра единогласным решением судей. Джошуа просто был деклассирован, ведь украинец снова сыграл с ним в фехтование.

Как все могли заметить, в очень важных боях Усик становится фехтовальщиком, который не рискует и заточен на победу, а не для развлечения публики.

Отметим, что этими поединками Усик также оставил свой яркий след в боксе и 17 февраля в поединке с Тайсоном Фьюри добавит еще один бой в подборку своих самых ярких битв.

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