Шлях Усика до слави: найяскравіші поєдинки у блискучій кар'єрі українського боксера

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

17 січня своє 37-річчя святкує легендарний український боксер Олександр Усик. Його досягнення за нетривалу професійну кар'єру вже на рівні з Володимиром Кличком і залишився лише один крок, щоб перевершити абсолютно всіх.

У день народження Усика портал Новини.LIVE нагадає про найяскравіші поєдинки у кар'єрі нашого чемпіона.

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Усик у статусі абсолютного чемпіона першої важкої ваги. Фото: TWITTER @ WBSS

За час, проведений у боксі, Усик виграв Олімпійські ігри у 2012-му році в Лондоні, коли був аматором. Після переходу в профі Олександр став абсолютним чемпіоном світу в першому тяжкому дивізіоні та об'єднаним чемпіоном у суперважках.

Усик — Гловацький

Найпершим випробуванням у кар'єрі Усика став поєдинок проти поляка Кшиштофа Гловацького у вересні 2016 року.

Олександр Усик проти Кшиштофа Гловацького. Фото: PAP/Adam Warżawa

До цього бою Усик зарекомендував себе як домашній боксер і ніхто не розумів, чого від нього чекати. Вперше йому довелося поїхати до Польщі на бій із чемпіоном світу за версією WBO у першій важкій вазі.

Українця чекала невідомість, оскільки всі чинники були проти нього. До того ж суперник на той момент мав трохи більше досвіду у професійному боксі, а в останніх двох боях здолав ексчемпіонів світу Марко Хука та Стіва Каннінгема.

Як тільки пролунав гонг, був страх, що Усик пропустить і впаде. В Олександра він також був і саме тому провів ідеальний у захисті поєдинок, який хочеться назвати фехтуванням. Тоді Сашко подарував велику кількість позитивних емоцій.

Усик — Гасієв

Під час перебування в першій важкій вазі Усик став учасником Всесвітньої боксерської суперсерії.

Олександр Усик проти Мурата Гасієва. Фото: Twitter @WBSS

На шляху до фіналу українець переміг Марко Хука та Майріса Брієдіса, а в головному поєдинку на нього чекав найгрізніший боксер у турнірі росіянин Мурат Гассієв.

Заради цього поєдинку Усику довелося поїхати на територію супротивника, до Москви, і повторити бій із Гловацьки. Олександр знову фехтував та розгромив суперника. Українцю не вистачило лише нокауту.

Для Гассієва поразка була настільки потужною, що він досі не прийшов до тями.

Усик — Белью

Усик після завоювання всіх титулів мав гарну пропозицію про перехід у супертяжі. Проте Олександру хотілося стати одним із небагатьох абсолютних чемпіонів, хто захистив усі свої титули хоч раз.

Перший захист вирішили провести проти колишнього чемпіона світу у крузервейті Тоні Белью. Британець тоді був в інформаційному шумі після перемог над Девідом Хеєм і тому бій виглядав перспективно.

Поєдинок відбувся 10 листопада 2018 року у Манчестері. Українець продемонстрував свою виняткову технічну майстерність та завершив бій нокаутом у восьмому раунді. Цей поєдинок підкреслив його готовність перейти у важку вагу та прийняти нові виклики.

Усик — Джошуа 1

Останньою яскравою подією в кар'єрі Усика став перший бій проти Ентоні Джошуа.

Ентоні Джошуа проти Олександра Усика у першому бою. Фото: Nick Potts/PA

Після переходу в суперважку вагу Усик провів два непереконливі поєдинки проти Візерспуна та Чісори. Тому тодішній об'єднаний чемпіон світу навіть не був схвильований через бій, адже він був фаворитом.

Відбувся поєдинок 25 вересня 2021 року і став вершиною кар'єри Усика. Протистояння із британцем завершилося перемогою Олександра одноголосним рішенням суддів. Джошуа просто декласували, адже українець знову зіграв з ним у фехтування.

Як усі могли помітити, у дуже важливих боях Усик стає фехтувальником, який не ризикує та сконцентрований на перемозі, а не розвазі публіки.

Зазначимо, що цими поєдинками Усик також залишив свій яскравий слід у боксі й 17 лютого у поєдинку з Тайсоном Ф'юрі додасть ще один бій у добірку своїх найяскравіших битв.

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