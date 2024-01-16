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Усик показал эффект экстремальных тренировок перед боем с Фьюри

16 января 2024 15:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик показал эффект экстремальных тренировок перед боем с Фьюри
Команда Александра Усика. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский спортсмен Александр Усик продолжает подготовку к поединку с Тайсоном Фьюри. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. 

Усик показал экстремальную тренировку и удивил болельщиков, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную страницу боксера в Instagram

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Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет 17 февраля 2024 года. Бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Kingdom Arena".

Как Усик готовится к противостоянию 

На кону в поединке Александра Усика (21-0, 14 КО) с британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) окажутся сразу четыре чемпионских пояса. Также организаторы боя подготовят специальный пояс. Он будет украшен золотом и серебром и надписью "Undisputed Heawyweight Champion" (абсолютный чемпион супертяжелого веса — Ред.). В последний раз супертяжелый дивизион получал такого чемпиона еще в 1999 году. 

Александр Усик
Александр Усик во время спарринга. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Александр Усик уже больше месяца готовится к главному бою в своей карьере. Украинец опубликовал видео, на котором принимает ледяную ванную под известную композицию "Ice Ice Baby" Ваниллы Айса. 

Такие процедуры помогают снизить воспаление в мышцах и суставах и предотвращают растяжения. Усик выглядит абсолютно невозмутимым в чане со льдом. 

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Тайсон Фьюри
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