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Усик показав ефект екстремальних тренувань перед боєм із Ф'юрі

16 січня 2024 15:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик показав ефект екстремальних тренувань перед боєм із Ф'юрі
Команда Олександра Усика. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український спортсмен Олександр Усик продовжує підготовку до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Усик показав екстремальне тренування і здивував уболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну сторінку боксера в Instagram.

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Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року. Бій відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на стадіоні Kingdom Arena.

Як Усик готується до протистояння

На кону в поєдинку Олександра Усика (21-0, 14 КО) з британцем Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) виявляться одразу чотири чемпіонські пояси. Також організатори бою підготують спеціальний пояс. Він буде прикрашений золотом і сріблом та написом Undisputed Heawyweight Champion (абсолютний чемпіон суперважкої ваги. — Ред.). Востаннє суперважкий дивізіон отримував такого чемпіона ще 1999 року.

Олександр Усик
Олександр Усик під час спарингу. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Олександр Усик уже понад місяць готується до головного бою у своїй кар'єрі. Українець опублікував відео, на якому приймає крижану ванну під відому композицію Ice Ice Bab" Ванілли Айса.

Такі процедури допомагають знизити запалення у м'язах та суглобах та запобігають розтягуванню. Усик виглядає абсолютно незворушним у чані з льодом.

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Тайсон Ф'юрі
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