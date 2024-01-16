Усик показав ефект екстремальних тренувань перед боєм із Ф'юрі

Команда Олександра Усика. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Український спортсмен Олександр Усик продовжує підготовку до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Усик показав екстремальне тренування і здивував уболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну сторінку боксера в Instagram.

Читайте також:

Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року. Бій відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на стадіоні Kingdom Arena.

Як Усик готується до протистояння

На кону в поєдинку Олександра Усика (21-0, 14 КО) з британцем Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) виявляться одразу чотири чемпіонські пояси. Також організатори бою підготують спеціальний пояс. Він буде прикрашений золотом і сріблом та написом Undisputed Heawyweight Champion (абсолютний чемпіон суперважкої ваги. — Ред.). Востаннє суперважкий дивізіон отримував такого чемпіона ще 1999 року.

Олександр Усик під час спарингу. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Олександр Усик уже понад місяць готується до головного бою у своїй кар'єрі. Українець опублікував відео, на якому приймає крижану ванну під відому композицію Ice Ice Bab" Ванілли Айса.

Такі процедури допомагають знизити запалення у м'язах та суглобах та запобігають розтягуванню. Усик виглядає абсолютно незворушним у чані з льодом.

Нагадаємо, Ярмоленко почав працювати спортивним директором "Динамо".

Миколенко перейде в інший клуб АПЛ через проблеми "Евертона".

"Полісся" підписало зіркового закордонного футболіста — хто він.

"Реал" придбає ще одну зірку Бундесліги в пару до Беллінгема.

"Барселона" звільнить Хаві — відомо, хто очолить каталонців.

Матвієнко залишить "Шахтар" — куди може перейти захисник.