Бійка двох кенгуру зірвала гру в гольф Кейна та Меддісона

Харрі Кейн у збірній Англії. Фото: instagram.com/harrykane/

Англійський "Тоттенгем" вирушив у передсезонний тур під керівництвом нового австралійського тренера Ангелоса Постекоглу. Після поразки від "Вест Гема" з рахунком 2:3 Кейн та Меддісон вирішили розслабитися та зіграти партію в гольф.

Гра Харрі Кейна і Джеймса Меддісона була перервана через бійку двох кенгуру, повідомляє The Sun.

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Харрі Кейн і Джеймс Меддісон спокійно гуляли по полю для гольфу, але їхній відпочинок був перерваний несподіваною подією. Два кенгуру щось не поділили та влаштували бійку неподалік гравців збірної Англії. Меддісон при цьому захоплено знімав те, що відбувається, на камеру свого телефону, а Кейн втратив здатність говорити.

Пригода Кейна та Меддісона

Два футболісти веселилися, як діти, але при цьому дотримувалися правил безпеки й не наближалися до кенгуру. Один із сумчастих помітив Кейна та Меддісона, що привело гравців в абсолютне захоплення. На щастя, замість того щоб переслідувати дует гравців "Тоттенгема", кенгуру заспокоїлися й перестали битися.

Бійка кенгуру. Фото: instagram.com/harrykane/

Джеймс Меддісон перейшов з "Лестера" до "Тоттенгема" за 40 млн фунтів стерлінгів минулого місяця. Харрі Кейн залишається лідером та головним бомбардиром "шпор", але він може продовжити кар'єру в мюнхенській "Баварії".

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