Драка двух кенгуру сорвала игру в гольф Кейна и Мэддисона

Харри Кейн в сборной Англии. Фото: instagram.com/harrykane/

Английский "Тоттенхэм" отправился в предсезонный тур под руководством нового австралийского тренера Ангелоса Постекоглу. После поражения от "Вест Хэма" со счетом 2:3 Кейн и Мэддисон решили расслабиться и сыграть партию в гольф.

Игра Харри Кейна и Джеймса Мэддисона была прервана из-за драки двух кенгуру, сообщает The Sun.

Читайте также:

Харри Кейн и Джеймс Мэддисон спокойно прогуливались на поле для гольфа, но их отдых был прерван неожиданным происшествием. Два кенгуру что-то не поделили и устроили потасовку недалеко от игроков сборной Англии. Мэддисон при этом увлеченно снимал происходящее на камеру своего телефона, а Кейн потерял дар речи.

Приключение Кейна и Мэддисона

Два футболиста веселились, как дети, но при этом соблюдали правила безопасности и не приближались к кенгуру. Один из сумчатых заметил Кейна и Мэддисона, что привело игроков в абсолютный восторг. К счастью, вместо того чтобы преследовать дуэт игроков "Тоттенхэма", кенгуру успокоились и перестали драться.

Драка кенгуру. Фото: instagram.com/harrykane/

Джеймс Мэддисон перешел из "Лестера" в "Тоттенхэм" за 40 млн фунтов стерлингов в прошлом месяце. Харри Кейн остается лидером и главным бомбардиром "шпор", но он может продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии".

Напомним, Андрей Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны.

Виктор Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба.

Доннарумму связали и ограбили: лидера сборной Италии жестоко избили.

Трубин станет игроком "Интера": известны сроки трансфера.

Полузащитник Руслан Малиновский не останется в "Марселе": готовится громкий трансфер.

Мбаппе согласовал контракт с "Реалом": что известно.