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Драка двух кенгуру сорвала игру в гольф Кейна и Мэддисона

21 июля 2023 13:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Драка двух кенгуру сорвала игру в гольф Кейна и Мэддисона
Харри Кейн в сборной Англии. Фото: instagram.com/harrykane/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Тоттенхэм" отправился в предсезонный тур под руководством нового австралийского тренера Ангелоса Постекоглу. После поражения от "Вест Хэма" со счетом 2:3 Кейн и Мэддисон решили расслабиться и сыграть партию в гольф.

Игра Харри Кейна и Джеймса Мэддисона была прервана из-за драки двух кенгуру, сообщает The Sun

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Харри Кейн и Джеймс Мэддисон спокойно прогуливались на поле для гольфа, но их отдых был прерван неожиданным происшествием. Два кенгуру что-то не поделили и устроили потасовку недалеко от игроков сборной Англии. Мэддисон при этом увлеченно снимал происходящее на камеру своего телефона, а Кейн потерял дар речи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Harry Kane (@harrykane)

Приключение Кейна и Мэддисона

Два футболиста веселились, как дети, но при этом соблюдали правила безопасности и не приближались к кенгуру. Один из сумчатых заметил Кейна и Мэддисона, что привело игроков в абсолютный восторг. К счастью, вместо того чтобы преследовать дуэт игроков "Тоттенхэма", кенгуру успокоились и перестали драться. 

Кенгуру
Драка кенгуру. Фото: instagram.com/harrykane/

Джеймс Мэддисон перешел из "Лестера" в "Тоттенхэм" за 40 млн фунтов стерлингов в прошлом месяце. Харри Кейн остается лидером и главным бомбардиром "шпор", но он может продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии". 

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