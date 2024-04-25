Білодід у напруженій боротьбі стала чемпіонкою Європи з дзюдо
Українська спортсменка Дар'я Білодід знову здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з дзюдо у ваговій категорії 57 кг. Турнір проходить у Загребі, столиці Хорватії.
Це четверта медаль для українки на Євро, передає Новини.LIVE.
23-річна українка послідовно здолала п'ять суперниць: у перших раундах — Піхлу Салонен із Фінляндії, Ацелію Топрак з Азербайджану. У чвертьфіналі Дар’я була сильніша за Тімну Нельсон-Леві із Ізраїля, а у півфіналі — за Етері Ліперталіані з Грузії.
Реванш у фіналі
У фіналі Білодід зустрілася зі словенкою Каєю Кайзер. Цікаво, що у 2023 році у чвертьфіналі Гран-прі Загребу українка зазнала від неї поразки, отримавши третє попередження.
Цього разу вийшло взяти реванш. Для визначення переможця після 4 хвилин основного часу знадобився золотий рахунок. На 3-й хвилині додаткового часу українка перемогла, оскільки Кайзер заробила третє шидо й отримала червону картку.
Для Білодід це четверта медаль на чемпіонатах Європи — у 2017 та 2019 роках вона здобувала золото, а у 2021 році стала срібною призеркою, виступаючи у ваговій категорії до 48 кг.
Нагадаємо, Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану.
Лунін назвав умову, за якої залишиться в "Реалі".
Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" отримає вигідну пропозицію.
Довбик отримав "допінг" з України перед важливими матчами.
Почеттіно буде звільнено з "Челсі" — клуб знайшов нового тренера.
Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.
Читайте Новини.LIVE!