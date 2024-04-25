Білодід у напруженій боротьбі стала чемпіонкою Європи з дзюдо

Дар'я Білодід. Фото: Reuters

Українська спортсменка Дар'я Білодід знову здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з дзюдо у ваговій категорії 57 кг. Турнір проходить у Загребі, столиці Хорватії.

Це четверта медаль для українки на Євро, передає Новини.LIVE.

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23-річна українка послідовно здолала п'ять суперниць: у перших раундах — Піхлу Салонен із Фінляндії, Ацелію Топрак з Азербайджану. У чвертьфіналі Дар’я була сильніша за Тімну Нельсон-Леві із Ізраїля, а у півфіналі — за Етері Ліперталіані з Грузії.

Реванш у фіналі

У фіналі Білодід зустрілася зі словенкою Каєю Кайзер. Цікаво, що у 2023 році у чвертьфіналі Гран-прі Загребу українка зазнала від неї поразки, отримавши третє попередження.

Цього разу вийшло взяти реванш. Для визначення переможця після 4 хвилин основного часу знадобився золотий рахунок. На 3-й хвилині додаткового часу українка перемогла, оскільки Кайзер заробила третє шидо й отримала червону картку.

Для Білодід це четверта медаль на чемпіонатах Європи — у 2017 та 2019 роках вона здобувала золото, а у 2021 році стала срібною призеркою, виступаючи у ваговій категорії до 48 кг.

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