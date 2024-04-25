Билодид в напряженной борьбе стала чемпионкой Европы по дзюдо

Дарья Белодид. Фото: Reuters

Украинская спортсменка Дарья Билодид снова получила золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в весовой категории 57 кг. Турнир проходит в Загребе, столице Хорватии.

Это четвертая медаль для украинки на Евро, сообщает Новини.LIVE.

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23-летняя украинка последовательно одолела пять соперниц: в первых раундах – Пихлу Салонен из Финляндии, Ацелию Топрак из Азербайджана. В четвертьфинале Дарья была сильнее Тимны Нельсон-Леви из Израиля, а в полуфинале — Этери Липерталиани из Грузии.

Реванш в финале

В финале Белодид встретилась со словенкой Каей Кайзер. Интересно, что в 2023 году в четвертьфинале Гран-при Загреба украинка потерпела от нее поражение, получив третье предупреждение.

На этот раз вышло взять реванш. Для определения победителя после 4 минут основного времени потребовался золотой счет. На 3-й минуте дополнительного времени украинка победила, поскольку Кайзер заработала третье шидо и получила красную карточку.

Для Билодид это четвертая медаль на чемпионатах Европы – в 2017 и 2019 годах она добывала золото, а в 2021 году стала серебряным призером, выступая в весовой категории до 48 кг.

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