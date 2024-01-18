Боєць ММА загинув під час конфлікту із бразильськими злочинцями
Колишня зірка ММА (Змішані бойові мистецтва) Дієго Брага загинув у себе на батьківщині в Ріо-де-Жанейро. Він став жертвою бандитського пограбування.
Брага намагався повернути свій мотоцикл і вступив у конфлікт зі злочинцями, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на MMA Fighting.
Відомий бразильський боєць ММА Дієго Брага був застрелений в одному з неблагополучних районів Ріо-де-Жанейро. У понеділок, 15 січня, він повідомив про те, що його мотоцикл було вкрадено. Спортсмен вирішив повернути транспортний засіб, що спричинило трагедію.
Дієго Брага дізнався, що його мотоцикл знаходиться в так званих фавелах, в нетрях Ріо-де-Жанейро, де дуже високий рівень злочинності. Саме там боєць вступив у конфлікт із членами злочинного угруповання "Comando Vermelho" ("Червона команда" — Ред.) і був застрелений на місці.
Чим відомий Дієго Брага
Бразильському бійцю було 44 роки. Дієго Брага (23-8-1) завершив кар'єру у 2019 році. Його найкращим результатом у ММА було шість перемог поспіль.
В останні роки Дієго Брага працював тренером у команді, очолював команду Tropa Thai з Ріо-де-Жанейро. Він займався підготовкою власного сина Габріеля, а також тренував знаменитого бійця Андерсона Сілву.
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