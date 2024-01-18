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Боєць ММА загинув під час конфлікту із бразильськими злочинцями

18 січня 2024 11:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Боєць ММА загинув під час конфлікту із бразильськими злочинцями
Дієго Брага з чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/diegobraga13/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишня зірка ММА (Змішані бойові мистецтва) Дієго Брага загинув у себе на батьківщині в Ріо-де-Жанейро. Він став жертвою бандитського пограбування. 

Брага намагався повернути свій мотоцикл і вступив у конфлікт зі злочинцями, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на MMA Fighting.

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Відомий бразильський боєць ММА Дієго Брага був застрелений в одному з неблагополучних районів Ріо-де-Жанейро. У понеділок, 15 січня, він повідомив про те, що його мотоцикл було вкрадено. Спортсмен вирішив повернути транспортний засіб, що спричинило трагедію.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Diego Braga (@diegobraga13)

Дієго Брага дізнався, що його мотоцикл знаходиться в так званих фавелах, в нетрях Ріо-де-Жанейро, де дуже високий рівень злочинності. Саме там боєць вступив у конфлікт із членами злочинного угруповання "Comando Vermelho" ("Червона команда" — Ред.) і був застрелений на місці.

Чим відомий Дієго Брага

Бразильському бійцю було 44 роки. Дієго Брага (23-8-1) завершив кар'єру у 2019 році. Його найкращим результатом у ММА було шість перемог поспіль.

Дієго Брага
Дієго Брага з домашніми вихованцями. Фото: instagram.com/diegobraga13/

В останні роки Дієго Брага працював тренером у команді, очолював команду Tropa Thai з Ріо-де-Жанейро. Він займався підготовкою власного сина Габріеля, а також тренував знаменитого бійця Андерсона Сілву.

Нагадаємо, Судаков залишається — "Шахтар" продасть іншого півзахисника

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спорт
Бразилія
ММА
UFC
змішані єдиноборства

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