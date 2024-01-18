Боец ММА погиб во время конфликта с бразильскими преступниками

Диего Брага с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/diegobraga13/

Бывшая звезда ММА (Смешанные боевые искусства) Диего Брага погиб у себя на родине в Рио-де-Жанейро. Он стал жертвой бандитской разборки.

Брага пытался вернуть свой мотоцикл и вступил в конфликт с преступниками, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на MMA Fighting.

Читайте также:

Известный бразильский боец ММА Диего Брага был застрелен в одном из неблагополучных районов Рио-де-Жанейро. В понедельник, 15 января, он сообщил о том, что его мотоцикл был украден. Спортсмен решил вернуть транспортное средство, что привело к трагедии.

Диего Брага узнал, что его мотоцикл находится в так называемых фавелах, трущобах Рио-де-Жанейро, где очень высок уровень преступности. Именно там боец вступил в конфликт с членами преступной группировки "Comando Vermelho" ("Красная команда" — Ред.) и был застрелен на месте.

Чем известен Диего Брага

Бразильскому бойцу было 44 года. Диего Брага (23-8-1) завершил карьеру в 2019 году. Его лучшим результатом в ММА было шесть побед подряд.

Диего Брага с домашними питомцами. Фото: instagram.com/diegobraga13/

В последние годы Диего Брага работал тренером в команде возглавлял команду Tropa Thai из Рио-де-Жанейро. Он занимался подготовкой собственного сына Габриэля, а также тренировал знаменитого бойца Андерсона Силву.

Напомним, Судаков остается — "Шахтер" продаст другого полузащитника.

"Барселона" интересуется бывшим тренером "Арсенала".

Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино.

"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.

"Динамо" может вернуть одного из своих звездных легионеров.

"Динамо" купит защитника из Европы в конкуренцию к Попову и Дячуку.