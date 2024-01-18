Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Боец ММА погиб во время конфликта с бразильскими преступниками arrow

Боец ММА погиб во время конфликта с бразильскими преступниками

18 января 2024 11:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Боец ММА погиб во время конфликта с бразильскими преступниками
Диего Брага с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/diegobraga13/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывшая звезда ММА (Смешанные боевые искусства) Диего Брага погиб у себя на родине в Рио-де-Жанейро. Он стал жертвой бандитской разборки. 

Брага пытался вернуть свой мотоцикл и вступил в конфликт с преступниками, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на MMA Fighting

Читайте также:

Известный бразильский боец ММА Диего Брага был застрелен в одном из неблагополучных районов Рио-де-Жанейро. В понедельник, 15 января, он сообщил о том, что его мотоцикл был украден. Спортсмен решил вернуть транспортное средство, что привело к трагедии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Diego Braga (@diegobraga13)

Диего Брага узнал, что его мотоцикл находится в так называемых фавелах, трущобах Рио-де-Жанейро, где очень высок уровень преступности. Именно там боец вступил в конфликт с членами преступной группировки "Comando Vermelho" ("Красная команда" — Ред.) и был застрелен на месте. 

Чем известен Диего Брага 

Бразильскому бойцу было 44 года. Диего Брага (23-8-1) завершил карьеру в 2019 году. Его лучшим результатом в ММА было шесть побед подряд. 

Диего Брага
Диего Брага с домашними питомцами. Фото: instagram.com/diegobraga13/

В последние годы Диего Брага работал тренером в команде возглавлял команду Tropa Thai из Рио-де-Жанейро. Он занимался подготовкой собственного сына Габриэля, а также тренировал знаменитого бойца Андерсона Силву. 

Напомним, Судаков остается — "Шахтер" продаст другого полузащитника

"Барселона" интересуется бывшим тренером "Арсенала". 

Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино. 

"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.

"Динамо" может вернуть одного из своих звездных легионеров

"Динамо" купит защитника из Европы в конкуренцию к Попову и Дячуку. 

спорт
Бразилия
ММА
UFC
смешанные единоборства

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме