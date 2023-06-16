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Бондаренко та Сікан принесли нічию молодіжній збірній України з Ірландією

16 червня 2023 22:38
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Бондаренко та Сікан принесли нічию молодіжній збірній України з Ірландією
Тренерський штаб молодіжної збірної України. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Молодіжна збірна України провела свій другий матч на тренувальному зборі в Австрії. Підопічні Ротаня зіграли внічию з Ірландією U-21 – 2:2. Обидва м’ячі за молодіжну збірну забили гравці "Шахтаря" з пенальті, 

Але побачити цей матч українські вболівальники, на жаль, не могли, передає портал Новини.LIVE.

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Збірна України у другому контрольному матчі в рамках підготовки до фінальної частини Євро-2023 знову провела контрольний матч без можливості вболівальників подивитися трансляцію. 

Підопічні Руслана Ротаня відкрили рахунок у середині першого тайму, з 11-метрового відзначився Артем Бондаренко. Ірландці зуміли відігратися перед перервою після голу захисника Ендрю Морану.

Синьо-жовті знову реалізували пенальті у другому таймі, цього разу точно пробив Данило Сікан. Проте за дев'ять хвилин захисник Босун Лаваль знову зрівняв рахунок.

Статистика матчу

Україна U21 — Ірландія U21 — 2:2

Голи: Бондаренко 17 (пен.), Сікан 73 (пен.) - Моран 45+4, Лаваль 82

Україна U21 (старт): Нещерет, Вівчаренко, Батагов, Таловєров, Сич, Бражко, Бондаренко, В'юнник, Криськів, Кащук, Сікан

Україна U21 (другий тайм): Фесюн, Сирота, Желізко, Михайленко, Драмбаєв, Назаренко, Очеретько, Лях, Брагару, Алефіренко, Сігєєв

До цього синьо-жовті обіграли молодіжну команду Кувейту (2:0).

Збірна України U-21 потрапила до групи В на Євро-2023, де зіграє з Румунією, Хорватією та Іспанією. 21 червня українці зустрінуться із Хорватією у стартовій грі групового етапу турніру.

У плей-офф молодіжного чемпіонату Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету. Євро-2023 пройде з 21 червня до 8 липня.

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Воротар Анатолій Трубін розповів, що чекає на молодіжну збірну України на Євро-2023.

 

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