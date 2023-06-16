Бондаренко и Сикан принесли ничью молодежной сборной Украины с Ирландией

Тренерский штаб молодежной сборной Украины. Фото: УАФ

Молодежная сборная Украины провела второй матч на тренировочном сборе в Австрии. Подопечные Ротаня сыграли вничью с Ирландией U-21 — 2:2. Оба мяча за молодежную сборную забили игроки "Шахтера" с пенальти.

Но увидеть этот матч украинские болельщики, к сожалению, не могли, сообщает портал Новини.LIVE.

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Подопечные Руслана Ротаня открыли счет в середине первого тайма, с 11-метрового отличился Артем Бондаренко. Ирландцы сумели отыграться перед перерывом после гола защитника Эндрю Морану.

Сине-желтые снова реализовали пенальти во втором тайме, на этот раз точно пробил Даниил Сикан. Однако через девять минут защитник Босун Лаваль снова сравнял счет.

Статистика матча

Украина U21 — Ирландия U21 — 2:2

Голы: Бондаренко 17 (пен.), Сикан 73 (пен.) — Моран 45+4, Лаваль 82

Украина U21: Нещерет (Фесюн, 66) — Сыч (Брагару, 66), Таловеров (Сирота, 46), Батагов, Овчаренко (Лях, 66) — Бондаренко (к) (Сигеев, 66), Бражко (Михайленко, 46), Крыськив (Очеретько, 66) — Кащук (Алефиренко, 66), Сикан (Драмбаев, 79), Вьюник (Назаренко, 46).

До этого сине-желтые обыграли молодежную команду Кувейта (2:0).

Сборная Украины U-21 попала в группу В на Евро-2023, где сыграет с Румынией, Хорватией и Испанией. 21 июня украинцы встретятся с Хорватией в стартовой игре группового этапа турнира.

В плей-офф молодежного чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Евро-2023 пройдет с 21 июня по 8 июля.

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