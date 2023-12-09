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Борнмут із Забарним принизив Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд

9 грудня 2023 19:13
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Агабекян Карен
редактор
Борнмут із Забарним принизив Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
"Борнмут" розгромив "МЮ" Фото: REUTERS/Molly Darlington
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 16-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" приймав "Борнмут". З перших хвилин у гостей вийшов на поле українець Ілля Забарний.

Матч завершився перемогою "Борнмута" з рахунком 3:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ілля Забарний
Ілля Забарний у боротьбі. Фото: REUTERS/Molly Darlington

"Борнмут" здійснив подвиг

"Манчестер Юнайтед" з перших хвилин взяв матч під свій контроль, але згодом несподівано пропустив на п'ятій хвилині після удару Соланке.

Пропустивши гол, у "МЮ" почали активніше пресингувати гостей. У ці хвилини "Борнмут" відбився як тільки міг. За терпіння та самовіддачу вишеньки забили другий м'яч на 68-й хвилині зусиллями Біллінга.

Через п'ять хвилин партнер Забарного по центру захисту Сенесі після кутового забив головою і зробив рахунок розгромним — 3:0.

На додаток Отара скористався помилкою захисників "МЮ" і забив принизливий четвертий м'яч. Проте, на ВАР побачили гру рукою та гол скасували.

Забарний відіграв у матчі весь відведений час та отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку — 7,3.

Перемога дозволила "Борнмуту" піднятися на 12-е місце, поки свої матчі в турі не зіграли "Фулхем" та "Вулверхемптон".

"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут" — 0:3

Голи: Соланке, 5, Біллінг, 68, Сенесі, 73.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Діогу Далот, Магуайр, Шоу (Еванс, 79), Регілон, Бруну Фернандеш, Амрабат, Мактоміней, Антоні (Пельїстрі, 79), Гарначо (Решфорд, 79), Марсьяль (6).

"Борнмут": Нето, Сміт, Сенесі, Забарний, Керкез, Крісті, Кук (Ротуелл, 88), Таверньє (Уаттара, 88), Клюйверт (Сіністерра, 72), Соланке, Семеньо (Біллінг, 58).

Попередження: Таверньє, 27, Регілон, 30, Хейлунд, 60, Бруну Фернандеш, 84.

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