Борнмут с Забарным унизил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд

"Борнмут" разгромил "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

В рамках 16-го тура Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" принимал "Борнмут". С первых минут у гостей вышел на поле украинец Илья Забарный.

Матч завершился победой "Борнмута" со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Борнмут" совершил подвиг

"Манчестер Юнайтед" с первых минут взяли матч под свой контроль, но затем неожиданно пропустил на пятой минуте после удара Соланке.

Пропустив гол, в "МЮ" начали активнее прессинговать гостей. В эти минуты "Борнмут" отбился как только мог. За терпение и самоотдачу вишенки забили второй мяч на 68-й минуте усилиями Биллинга.

Через пять минут партнер Забарного по центру защиты Сенеси после углового забил головой и сделал счет разгромным — 3:0.

В добавленное время Отара воспользовался ошибкой защитников "МЮ" и забил унизительный четвертый мяч. Однако, на ВАР увидели игру рукой и гол отменили.

Забарный отыграл в матче все отведенное время и получил от статистического портала WhoScored оценку — 7,3.

Победа позволила "Борнмуту" подняться на 12-е место, пока свои матчи в туре не сыграли "Фулхэм" и "Вулверхэмптон".

"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут" — 0:3

Голы: Соланке, 5, Биллинг, 68, Сенеси, 73.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Диогу Далот, Магуайр, Шоу (Эванс, 79), Регилон, Бруну Фернандеш, Амрабат, Мактоминей, Антони (Пельистри, 79), Гарначо (Рэшфорд, 79), Марсьяль (Хейлунд, 56).

"Борнмут": Нето, Смит, Сенеси, Забарный, Керкез, Кристи, Кук (Ротуэлл, 88), Тавернье (Уаттара, 88), Клюйверт (Синистерра, 72), Соланке, Семеньо (Биллинг, 58).

Предупреждения: Тавернье, 27, Регилон, 30, Хейлунд, 60, Бруну Фернандеш, 84.

Напомним, Виталия Миколенко ждут в Испании, когда состоится трансфер.

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