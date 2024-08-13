Володимир Бражко зізнався, як Динамо планує зіграти проти Рейнджерс сьогодні

Володимир Бражко. Фото: ФК Динамо

Півзахисник "Динамо" Володимир Бражко зізнався, як гравці планують провести матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Рейнджерс". Зустріч відбудеться сьогодні.

Про це йдеться на офіційному сайті "Динамо".

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За словами Бражка, команда в хорошому стані, адже після перемоги над "Вересом" у всіх гравців гарний настрій.

"Готувалися у звичному режимі, всі розуміють відповідальність та важливість цієї гри. Нам потрібна тут перемога, щоб пройти до наступного етапу", — каже він.

Володимир Бражко. Фото: ФК Динамо

Також він прокоментував свій стан, адже після матчу з "Партизаном" йому наклали декілька швів на ногу.

"Почуваюся добре. Після того інциденту я був готовий грати, не пропустив жодного тренування. Пошкодження не турбує мене, не заважає тренуватися, не відчуваю жодного дискомфорту", – сказав Бражко.

Відомо, що зустріч "Рейнджерс" — "Динамо" відбудеться 13 серпня о 21.45. Перша гра завершилася внічию – 1:1.

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