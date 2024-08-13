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Бражко пояснив, як Динамо планує зіграти з Рейнджерс у Лізі чемпіонів

13 серпня 2024 12:23
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Володимир Бражко зізнався, як Динамо планує зіграти проти Рейнджерс сьогодні
Володимир Бражко. Фото: ФК Динамо
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Півзахисник "Динамо" Володимир Бражко зізнався, як гравці планують провести матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Рейнджерс". Зустріч відбудеться сьогодні.

Про це йдеться на офіційному сайті "Динамо".

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За словами Бражка, команда в хорошому стані, адже після перемоги над "Вересом" у всіх гравців гарний настрій.

"Готувалися у звичному режимі, всі розуміють відповідальність та важливість цієї гри. Нам потрібна тут перемога, щоб пройти до наступного етапу", — каже він.

Володимир Бражко
Володимир Бражко. Фото: ФК Динамо

Також він прокоментував свій стан, адже після матчу з "Партизаном" йому наклали декілька швів на ногу.

"Почуваюся добре. Після того інциденту я був готовий грати, не пропустив жодного тренування. Пошкодження не турбує мене, не заважає тренуватися, не відчуваю жодного дискомфорту", – сказав Бражко.

Відомо, що зустріч "Рейнджерс" — "Динамо" відбудеться 13 серпня о 21.45. Перша гра завершилася внічию – 1:1.

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