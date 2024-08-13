Владимир Бражко признался, как Динамо планирует сыграть против Рейнджерса сегодня

Владимир Бражко. Фото: ФК Динамо

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко признался, как игроки планируют провести матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерса". Встреча состоится сегодня.

Об этом говорится на официальном сайте "Динамо ".

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По словам Бражко, команда в хорошем состоянии, ведь после победы на "Вересом" у всех игроков хорошее настроение.

"Готовились в привычном режиме, все понимают ответственность и важность этой игры. Нам нужна здесь победа, чтобы пройти к следующему этапу", — говорит он.

Владимир Бражко. Фото: ФК Динамо

Также он прокомментировал свое состояние, ведь после матча с "Партизаном" ему наложили несколько швов на ногу.

"Чувствую себя хорошо. После того инцидента я был готов играть, не пропустил ни одной тренировки. Повреждение не беспокоит меня, не мешает тренироваться, не чувствую никакого дискомфорта", — сказал Бражко.

Известно, что встреча "Рейнджерс" — "Динамо" состоится 13 августа в 21.45. Первая игра завершилась вничью – 1:1.

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