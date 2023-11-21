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Бражко приніс Україні U-21 перемогу над Азербайджаном U-21 у відборі на Євро

21 листопада 2023 21:56
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Агабекян Карен
редактор
Бражко приніс Україні U-21 перемогу над Азербайджаном U-21 у відборі на Євро
Збірна України з футболу. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках кваліфікації до чемпіонату Європи U-21 збірна України зіграла з Азербайджаном. Цей матч пройшов в Іспанії.

Україна виграла з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна здолала Азербайджан

Цей матч став типовим протистоянням першого та другого номера. Починаючи з перших хвилин матчу Україна, у якої на флангах літали Волошин та Квасниця, намагалася розривати суперника. Але зробити це було складно, оскільки Азербайджан побудував ешелонований захист і майже не думав про атаку.

Звісно, у підопічних Мельгоси з’являлися моменти, але гравці суперника завжди кидались під м’яч. Але в першому таймі вони не змогли вберегти свої ворота сухими. В одному з епізодів захисник Азербайджану у своїй штрафній сфолив на Волошині й арбітр призначив пенальті.

У другому таймі Україна продовжила контролювати хід гри, але моментів у стало менше. Натомість суперник зрідка почав ходити в атаку та бити по воротах. Під кінець матчу у гостей було кілька хороших ударів по воротах, але рятував ворота Нещерет.

Україна — Азербайджан — 1:0

Голи: Бражко, 34 (п.)

Нагадаємо, "УЄФА — мафія", або як уболівальники відреагували на пенальті на Мудрику у матчі збірних України та Італії. 

Мудрик заробив пенальті в кінці матчу з Італією, але суддя проігнорував — відео. 

Відомий італійський експерт розкритикував суддю через епізод з пенальті на Мудрику. 

Президент УЄФА розізлив гравців збірної України. 

Доннарумма підтвердив, що на Мудрику був пенальті.  

Миколенка визнали найкращим гравцем України в матчі з Італією.

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