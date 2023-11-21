Бражко приніс Україні U-21 перемогу над Азербайджаном U-21 у відборі на Євро
В рамках кваліфікації до чемпіонату Європи U-21 збірна України зіграла з Азербайджаном. Цей матч пройшов в Іспанії.
Україна виграла з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Україна здолала Азербайджан
Цей матч став типовим протистоянням першого та другого номера. Починаючи з перших хвилин матчу Україна, у якої на флангах літали Волошин та Квасниця, намагалася розривати суперника. Але зробити це було складно, оскільки Азербайджан побудував ешелонований захист і майже не думав про атаку.
Звісно, у підопічних Мельгоси з’являлися моменти, але гравці суперника завжди кидались під м’яч. Але в першому таймі вони не змогли вберегти свої ворота сухими. В одному з епізодів захисник Азербайджану у своїй штрафній сфолив на Волошині й арбітр призначив пенальті.
У другому таймі Україна продовжила контролювати хід гри, але моментів у стало менше. Натомість суперник зрідка почав ходити в атаку та бити по воротах. Під кінець матчу у гостей було кілька хороших ударів по воротах, але рятував ворота Нещерет.
Україна — Азербайджан — 1:0
Голи: Бражко, 34 (п.)
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