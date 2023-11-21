Бражко принес Украине U-21 победу над Азербайджаном U-21 в отборе на Евро

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

В рамках квалификации к чемпионату Европы U-21 сборная Украины сыграла с Азербайджаном. Этот матч прошел в Испании.

Украина выиграла со счётом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина одолела Азербайджан

Этот матч стал типичным противостоянием первого и второго номеров. Начиная с первых минут Украина, у которой на флангах летали Волошин и Квасница, пыталась разрывать соперника. Но сделать это оказалось сложно, поскольку Азербайджан построил эшелонированную защиту и почти не думал об атаке.

Конечно, у подопечных Мельгосы появлялись моменты, но игроки соперника всегда бросались под мяч. Но в первом тайме они не смогли уберечь свои ворота сухими. В одном из эпизодов защитник Азербайджана в своей штрафной сфолил на Волошине и арбитр назначил пенальти.

Во втором тайме Украина продолжила контролировать ход игры, хоть моментов стало меньше. При этом соперник изредка начал ходить в атаку и бить по воротам. К концу матча у гостей было несколько хороших ударов по воротам, но спасал ворота Нещерет.

Украина — Азербайджан — 1:0

Голы: Бражко, 34 (п.)

Напомним, "УЕФА — мафия", или как болельщики отреагировали на пенальти на Мудрику в матче сборных Украины и Италии.

Мудрик заработал пенальти в конце матча с Италией, но судья проигнорировал видео.

Известный итальянский эксперт подверг критике судью из-за эпизода с пенальти на Мудрику.

Президент УЕФА разозлил игроков сборной Украины.

Доннарумма подтвердил, что на Мудрике был пенальти.

Николай признан лучшим игроком Украины в матче с Италией.