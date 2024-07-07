Уругвай обіграв Бразилію в серії пенальті та вийшов у півфінал Кубка Америки

Бразилія програла Уругваю у чвертьфіналі Копа Америка
На стадіоні "Еліджіант" у Лас-Вегасі зіграв фаворит Кубка Америки-2024 збірна Бразилії. Суперником "пентакампеонів" була команда Уругваю.
Уругвайці змогли оформити вихід до наступного раунду у серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.
A flor de piel 🥹 pic.twitter.com/MyUd48eSuw— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 7, 2024
Матч Уругвай — Бразилія
В основний час команди не змогли визначити найсильнішого, завершивши його з рахунком 0:0.
При цьому Уругваю було складніше зберегти свої ворота в неприступності, оскільки вони з 74-ї хвилини гри були вдесятьох після вилучення Нандеса.
У серії післяматчевих пенальті Бразилію підвели Мілітао та Деглас Луїс, які не реалізували 11-метрові удари.
Зазначимо, що у півфінал також вийшли команди Аргентини, Канади та Колумбії.
Уругвай — Бразилія — 0:0 (4:2 з пенальті)
Уругвай: Рочет, Олівера, Араухо (Хіменес, 33), Вінья (Касерес, 46), Вальверде, де ла Крус (Бентанкур, 67), Угарте, Араухо, Пельїстрі (Варела, 78), Нандес, Нуньєс (де Аррасета) ).
Головний тренер: Марсело Б'єлса.
Бразилія: Аліссон, Данило, Маркіньос, Мілітао, Арана, Лукас Пакета (Дуглас Луїс, 81), Бруно Гімараес (Еванілсон, 87), Гомес (Перейра, 81), Рафінья (Савіо, 82), Родріго (Мартінеллі, 8) Ендрік.
Головний тренер: Дорівал Жуніор
Попередження: Лукас Пакета, 39, Угарте, 51, де ла Крус, 60, Гомес, 64.
Вилучення: Нандес, 74.
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