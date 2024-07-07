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Бразилія програла Уругваю у чвертьфіналі Копа Америка

7 липня 2024 07:45
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Агабекян Карен
редактор
Уругвай обіграв Бразилію в серії пенальті та вийшов у півфінал Кубка Америки
Збірна Уругваю після перемоги. Фото: copaamerica.com
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Агабекян Карен
редактор

На стадіоні "Еліджіант" у Лас-Вегасі зіграв фаворит Кубка Америки-2024 збірна Бразилії. Суперником "пентакампеонів" була команда Уругваю.

Уругвайці змогли оформити вихід до наступного раунду у серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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В основний час команди не змогли визначити найсильнішого, завершивши його з рахунком 0:0.

При цьому Уругваю було складніше зберегти свої ворота в неприступності, оскільки вони з 74-ї хвилини гри були вдесятьох після вилучення Нандеса.

У серії післяматчевих пенальті Бразилію підвели Мілітао та Деглас Луїс, які не реалізували 11-метрові удари.

Зазначимо, що у півфінал також вийшли команди Аргентини, Канади та Колумбії.

Уругвай — Бразилія — 0:0 (4:2 з пенальті)

Уругвай: Рочет, Олівера, Араухо (Хіменес, 33), Вінья (Касерес, 46), Вальверде, де ла Крус (Бентанкур, 67), Угарте, Араухо, Пельїстрі (Варела, 78), Нандес, Нуньєс (де Аррасета) ).

Головний тренер: Марсело Б'єлса.

Бразилія: Аліссон, Данило, Маркіньос, Мілітао, Арана, Лукас Пакета (Дуглас Луїс, 81), Бруно Гімараес (Еванілсон, 87), Гомес (Перейра, 81), Рафінья (Савіо, 82), Родріго (Мартінеллі, 8) Ендрік.

Головний тренер: Дорівал Жуніор

Попередження: Лукас Пакета, 39, Угарте, 51, де ла Крус, 60, Гомес, 64.

Вилучення: Нандес, 74.

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футбол Бразилія Уругвай Копа Америка-2024

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