Уругвай обыграл Бразилию в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка Америки

Бразилия проиграла Уругваю в четвертьфинале Копа Америка
На стадионе "Эллиджиант" в Лас-Вегасе сыграл фаворит Кубка Америки-2024 сборная Бразилии. Соперником "пентакампеонов" была команда Уругвая.
Уругвайцы смогли оформить выход в следующий раунд в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.
A flor de piel 🥹 pic.twitter.com/MyUd48eSuw— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 7, 2024
Матч Уругвай — Бразилия
В основное время команды не смогли определить сильнейшего, завершив его со счетом 0:0.
При этом Уругваю было сложнее сохранить свои ворота в неприступности, поскольку они с 74-й минуты игры были вдесятером после удалений Нандеса.
В серии послематчевых пенальти Бразилию подвели Милитао и Деглас Луис, не реализовавшие 11-метровые удары.
Отметим, что в полуфинал также вышли команды Аргентины, Канады и Колумбии.
Уругвай — Бразилия — 0:0 (4:2 по пенальти)
Уругвай: Рочет, Оливера, Араухо (Хименес, 33), Винья (Касерес, 46), Вальверде, де ла Крус (Бентанкур, 67), Угарте, Араухо, Пельистри (Варела, 78), Нандес, Нуньес (де Арраскаэта, 78).
Главный тренер: Марсело Бьелса.
Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Милитао, Арана, Лукас Пакета (Дуглас Луис, 81), Бруно Гимараэс (Эванилсон, 87), Гомес (Перейра, 81), Рафинья (Савио, 82), Родриго (Мартинелли, 87), Эндрик.
Главный тренер: Доривал Жуниор
Предупреждения: Лукас Пакета, 39, Угарте, 51, де ла Крус, 60, Гомес, 64.
Удаление: Нандес, 74.
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