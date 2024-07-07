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Бразилия проиграла Уругваю в четвертьфинале Копа Америка

7 июля 2024 07:45
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Агабекян Карен
редактор
Уругвай обыграл Бразилию в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка Америки
Сборная Уругвая после победы. Фото: copaamerica.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На стадионе "Эллиджиант" в Лас-Вегасе сыграл фаворит Кубка Америки-2024 сборная Бразилии. Соперником "пентакампеонов" была команда Уругвая.

Уругвайцы смогли оформить выход в следующий раунд в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

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В основное время команды не смогли определить сильнейшего, завершив его со счетом 0:0.

При этом Уругваю было сложнее сохранить свои ворота в неприступности, поскольку они с 74-й минуты игры были вдесятером после удалений Нандеса.

В серии послематчевых пенальти Бразилию подвели Милитао и Деглас Луис, не реализовавшие 11-метровые удары.

Отметим, что в полуфинал также вышли команды Аргентины, Канады и Колумбии.

Уругвай — Бразилия — 0:0 (4:2 по пенальти)

Уругвай: Рочет, Оливера, Араухо (Хименес, 33), Винья (Касерес, 46), Вальверде, де ла Крус (Бентанкур, 67), Угарте, Араухо, Пельистри (Варела, 78), Нандес, Нуньес (де Арраскаэта, 78).

Главный тренер: Марсело Бьелса.

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Милитао, Арана, Лукас Пакета (Дуглас Луис, 81), Бруно Гимараэс (Эванилсон, 87), Гомес (Перейра, 81), Рафинья (Савио, 82), Родриго (Мартинелли, 87), Эндрик.

Главный тренер: Доривал Жуниор

Предупреждения: Лукас Пакета, 39, Угарте, 51, де ла Крус, 60, Гомес, 64.

Удаление: Нандес, 74.

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футбол Бразилия Уругвай Копа Америка-2024

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