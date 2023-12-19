Бразильський талант обрав між трансфером до Барселони та Реалу

Андре у збірній Бразилії. Фото: instagram.com/andre7/

Півзахисник бразильського клубу "Флуміненсе" Андре Трінідаде да Коста Нето став трансферною метою двох іспанських грандів. Каталонська "Барселона" та мадридський "Реал" хочуть запросити гравця вже під час найближчого трансферного вікна.

Футболіст уже назвав клуб, у якому хоче продовжити кар'єру, повідомляє Sport.

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Андре заявив, що обрав би "Барселону", якби йому надали можливість підписати контракт із каталонцями чи мадридським "Реалом". Півзахисник може переїхати до нового клубу вже у січні наступного року.

Андре з Кубком Лібертадорес. Фото: instagram.com/andre7/

Хто такий Андре

Молодий 22-річний хавбек був ключовим гравцем "Флуміненсе" та допоміг команді виграти Кубок Лібертадорес на початку цього року. Після цього бразильський півзахисник вивів свій клуб у фінал клубного чемпіонату світу з футболу — напередодні "Флу" переміг "Аль-Алхі" з рахунком 2:0.

На перспективного футболіста, яким цікавився англійський "Ліверпуль", звернули увагу на іспанські клуби. Головними претендентами на гравця стали "Барса" та "Реал".

Контракт Андре із "Флуміненсе" розрахований до 31 грудня 2026 року. Футболіст схиляється до того, щоб перейти до "Барселони", як тільки каталонці зроблять пропозицію бразильському клубу.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта підтвердив, що в січні каталонці запросять футболіста як заміну травмованому Гаві, який вибув з ладу до кінця сезону. Не виключено, що новачком Барси стане саме Андре. Орієнтовна трансферна вартість гравця складає 25 млн євро. Каталонці намагатимуться взяти футболіста в оренду з правом викупу.

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