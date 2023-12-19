Бразильский талант выбрал между трансфером в Барселону и Реал

Андре в сборной Бразилии. Фото: instagram.com/andre7/

Полузащитник бразильского клуба "Флуминенсе" Андре Тринидаде да Коста Нето стал трансферной целью двух испанских грандов. Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" хотят пригласить игрока уже во время ближайшего трансферного окна.

Футболист уже назвал клуб, в котором хочет продолжить карьеру, сообщает Sport.

Читайте также:

Андре заявил, что выбрал бы "Барселону", если бы ему предоставили возможность подписать контракт с каталонцами или мадридским "Реалом". Полузащитник может переехать в новый клуб уже в январе следующего года.

Андре с Кубком Либертадорес. Фото: instagram.com/andre7/

Кто такой Андре

Молодой 22-летний хавбек был ключевым игроком "Флуминенсе" и помог команде выиграть Кубок Либертадорес в начале этого года. После этого бразильский полузащитник вывел свой клуб в финал клубного чемпионата мира по футболу — накануне "Флу" победил "Аль-Алхи" со счетом 2:0.

На перспективного футболиста, которым интересовался английский "Ливерпуль", обратили внимание испанские клубы. Главными претендентами на игрока стали "Барса" и "Реал".

Контракт Андре с "Флуминенсе" рассчитан до 31 декабря 2026 года. Футболист склоняется к тому, чтобы перейти в "Барселону" как только каталонцы сделают предложение бразильскому клубу.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что в январе каталонцы пригласят футболиста в качестве замены травмированному Гави, который выбыл из строя до конца сезона. Не исключено, что новичком "Барсы" станет именно Андре. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 25 млн евро. Каталонцы постараются взять футболиста в аренду с правом выкупа.

Напомним, "Шахтер" подпишет игрока, который может стать лидером команды.

Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины.

Милевский отметил возвращение из больницы сюрпризом для болельщиков.

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси".

"Днепр-1" и "Ворскла" претендуют на одного и того же тренера.

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов.