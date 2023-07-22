Британія в шоці: український джорнімен "нокаутував" непереможного проспекта
На боксерському шоу в шотландському Единбурзі виступив суперважковаговик-джорнімен Костянтин Довбищенко. Українець до поєдинку був великим аутсайтером з негативним співвідношенням поразок та перемог.
Суперником українця став молодий та непереможений британець Метті Харріс, повідомляє портал Новини.LIVE.
До свого цього поєдинку Довбищенко програв свої чотири поєдинки.
And HE DOES IT!— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 21, 2023
Dovbyshchenko pulls off the major upset 🙌 #McGregorRobles pic.twitter.com/Lah0voCEoT
Довбищенко шокував Британію
Довбищенко, попри статус аутсайдера, переміг Харріса на шоу в Единбурзі.
Українець не поступався супернику пыд час поєдинку, а в п'ятому раунді потряс Харріса, а потім продовжив свою затяжну атаку. Через те, що опонент не захищався, рефері зупинив поєдинок і зафіксував перемогу Костянтина.
Результат бою: перемога Довбищенка технічним нокаутом у п'ятому раунді.
Для українця ця перемога стала десятою у кар'єрі та сьомою достроковою, при 13 поразках та однією нічиї.
Харріс зазнав своєї першої поразки в кар'єрі. Також у проспекта п'ять перемог та чотири нокаутами.
Зазначимо, що у Довбищенка з 13 поразок жодної дострокової. При цьому у багатьох програних боях українця засудили судді.
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