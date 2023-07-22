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Британія в шоці: український джорнімен "нокаутував" непереможного проспекта

22 липня 2023 13:10
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Агабекян Карен
редактор
Британія в шоці: український джорнімен "нокаутував" непереможного проспекта
Метті Харріс та Костянтин Довбищенко. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На боксерському шоу в шотландському Единбурзі виступив суперважковаговик-джорнімен Костянтин Довбищенко. Українець до поєдинку був великим аутсайтером з негативним співвідношенням поразок та перемог.

Суперником українця став молодий та непереможений британець Метті Харріс, повідомляє портал Новини.LIVE.

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До свого цього поєдинку Довбищенко програв свої чотири поєдинки.

 

 

Довбищенко шокував Британію

Довбищенко, попри статус аутсайдера, переміг Харріса на шоу в Единбурзі.

Українець не поступався супернику пыд час поєдинку, а в п'ятому раунді потряс Харріса, а потім продовжив свою затяжну атаку. Через те, що опонент не захищався, рефері зупинив поєдинок і зафіксував перемогу Костянтина.

Результат бою: перемога Довбищенка технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Для українця ця перемога стала десятою у кар'єрі та сьомою достроковою, при 13 поразках та однією нічиї.

Харріс зазнав своєї першої поразки в кар'єрі. Також у проспекта п'ять перемог та чотири нокаутами.

Зазначимо, що у Довбищенка з 13 поразок жодної дострокової. При цьому у багатьох програних боях українця засудили судді.

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