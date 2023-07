Британія в шоці: український джорнімен "нокаутував" непереможного проспекта

Метті Харріс та Костянтин Довбищенко. Фото: Twitter

На боксерському шоу в шотландському Единбурзі виступив суперважковаговик-джорнімен Костянтин Довбищенко. Українець до поєдинку був великим аутсайтером з негативним співвідношенням поразок та перемог.

Суперником українця став молодий та непереможений британець Метті Харріс, повідомляє портал Новини.LIVE.

До свого цього поєдинку Довбищенко програв свої чотири поєдинки.

And HE DOES IT!



Dovbyshchenko pulls off the major upset 🙌 #McGregorRobles pic.twitter.com/Lah0voCEoT