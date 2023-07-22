Британия в шоке: украинский джорнимен "нокаутировал" непобежденного проспекта

Мэтти Харрис и Константин Довбыщенко. Фото: Twitter

На боксерском шоу в шотландском Эдинбурге выступил супертяжеловес-джорнимен Константин Довбыщенко. Украинец до поединка был большим аутсайтером с отрицательным соотношением поражений и побед.

Соперником украинца стал молодой и непобежденный британец Мэтти Харрис, сообщает портал Новини.LIVE.

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До своего этого поединка Довбыщенко проиграл свои четыре поединка.

And HE DOES IT!



Dovbyshchenko pulls off the major upset 🙌#McGregorRobles pic.twitter.com/Lah0voCEoT — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 21, 2023

Довбыщенко шокировал Британию

Довбыщенко, несмотря на статус аутсайдера, победил Харриса на шоу в Эдинбурге.

Украинец не уступал сопернику по ходу поединка, а в пятом раунде потряс Харриса, а затем продолжил свою затяжную атаку. Из-за того, что оппонент не защищался, то рефери остановил поединок и зафиксировал победу Константина.

Результат боя: победа Довбыщенко техническим нокаутом в пятом раунде.

Для украинца эта победа стала десятой в карьере и седьмой досрочной, при 13 поражениях и одной ничьей.

Харрис потерпел свое первое поражение в карьере. Также у проспекта пять побед и четыре нокаутами.

Отметим, что Довбыщенко при 13 поражениях не проигрывал досрочно. При этом во многих проигранных боях украинца засудили судьи.

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