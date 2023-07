Британия в шоке: украинский джорнимен "нокаутировал" непобежденного проспекта

Мэтти Харрис и Константин Довбыщенко. Фото: Twitter

На боксерском шоу в шотландском Эдинбурге выступил супертяжеловес-джорнимен Константин Довбыщенко. Украинец до поединка был большим аутсайтером с отрицательным соотношением поражений и побед.

Соперником украинца стал молодой и непобежденный британец Мэтти Харрис, сообщает портал Новини.LIVE.

До своего этого поединка Довбыщенко проиграл свои четыре поединка.

And HE DOES IT!



Dovbyshchenko pulls off the major upset 🙌#McGregorRobles pic.twitter.com/Lah0voCEoT