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Буяльський може піти з "Динамо" у відомий клуб

5 травня 2023 14:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Буяльський може піти з "Динамо" у відомий клуб
Віталій Буяльський сперечається з Миколою Шапаренком. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Один із лідерів київського "Динамо" Віталій Буяльський може залишити команду. Вихованець "біло-синіх" зацікавив кілька закордонних клубів.

Найбільш стійкий інтерес до Буяльського виявляють у Туреччині, повідомляє Fotomac.

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У турецькому "Бешикташі" готуються до активної літньої трансферної кампанії. Пріоритетом для стамбульського клубу стане підписання одного чи кількох атакувальних півзахисників.

Головному тренеру "Бешикташу" Шенолу Гюнешу запропонували кілька кандидатур на посилення команди. Після ознайомлення з технічними характеристиками потенційних новачків наставник вибрав українця Віталія Буяльського.

Віталій Буяльський
Віталій Буяльський залишає поле. Скріншот YouTube

Потенційний трансфер "динамівця"

Гюнеш та його помічники пильно спостерігатимуть за грою футболіста збірної України у найближчих матчах. Очікується, що представники турецького клубу приїдуть до Києва для того, щоб зробити нотатки про гру Буяльського безпосередньо на стадіоні.

У разі позитивного рішення щодо цього трансферу київське "Динамо" отримає щедру пропозицію щодо свого вихованця. Український клуб зацікавлений у грошах, тож швидше за все прийме цю пропозицію.

Віталій Буяльський прийшов до спортивної школи "Динамо" у 12 років. В УПЛ півзахисник дебютував 26 травня 2013 року. Він зіграв 305 офіційних матчів, забив 65 голів та зробив 45 результативних передач.

У сезоні 2022/2023 "Бешикташ" йде на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

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