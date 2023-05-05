Буяльський може піти з "Динамо" у відомий клуб

Віталій Буяльський сперечається з Миколою Шапаренком. Скріншот YouTube

Один із лідерів київського "Динамо" Віталій Буяльський може залишити команду. Вихованець "біло-синіх" зацікавив кілька закордонних клубів.

Найбільш стійкий інтерес до Буяльського виявляють у Туреччині, повідомляє Fotomac.

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Головному тренеру "Бешикташу" Шенолу Гюнешу запропонували кілька кандидатур на посилення команди. Після ознайомлення з технічними характеристиками потенційних новачків наставник вибрав українця Віталія Буяльського.

Віталій Буяльський залишає поле. Скріншот YouTube

Потенційний трансфер "динамівця"

Гюнеш та його помічники пильно спостерігатимуть за грою футболіста збірної України у найближчих матчах. Очікується, що представники турецького клубу приїдуть до Києва для того, щоб зробити нотатки про гру Буяльського безпосередньо на стадіоні.

У разі позитивного рішення щодо цього трансферу київське "Динамо" отримає щедру пропозицію щодо свого вихованця. Український клуб зацікавлений у грошах, тож швидше за все прийме цю пропозицію.

Віталій Буяльський прийшов до спортивної школи "Динамо" у 12 років. В УПЛ півзахисник дебютував 26 травня 2013 року. Він зіграв 305 офіційних матчів, забив 65 голів та зробив 45 результативних передач.

У сезоні 2022/2023 "Бешикташ" йде на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

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