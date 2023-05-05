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Буяльский может уйти из "Динамо" в известный клуб

5 мая 2023 14:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Буяльский может уйти из "Динамо" в известный клуб
Виталий Буяльский спорит с Николаем Шапаренко. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Один из лидеров киевского "Динамо" Виталий Буяльский может покинуть команду. Воспитанник "бело-синих" заинтересовал несколько зарубежных клубов.

Наиболее устойчивый интерес к Буяльскому проявляют в Турции, сообщает Fotomac

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В турецком "Бешикташе" готовятся к активной летней трансферной кампании. Приоритетом для стамбульского клуба станет подписание одного или нескольких атакующих полузащитников. 

Главному тренеру "Бешикташа" Шенолу Гюнешу предложили несколько кандидатур на усиление команды. После ознакомления с техническими характеристиками потенциальных новичков наставник выбрал украинца Виталия Буяльского. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский покидает поле. Скриншот YouTube

Потенциальный трансфер "динамовца"

Гюнеш и его помощники будут пристально наблюдать за игрой футболиста сборной Украины в ближайших матчах. Ожидается, что представители турецкого клуба приедут в Киев для того, чтобы сделать заметки об игре Буяльского непосредственно на стадионе.

В случае положительного решения по этому трансферу киевское "Динамо" получит щедрое предложение по своему воспитаннику. Украинский клуб заинтересован в деньгах, так что скорее всего примет это предложение. 

Виталий Буяльский пришел в спортивную школу "Динамо" в 12 лет. В УПЛ полузащитник дебютировал 26 мая 2013 года. Он сыграл 305 официальных матчей, забил 65 голов и сделал 45 результативных передач.

В сезоне 2022/2023 "Бешикташ" идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Турции. 

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