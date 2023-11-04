Буяльський розповів, чому вони "погано" грали за Луческу
Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський після поразки від донецького "Шахтаря" у 13-му турі УПЛ висловився про відставку головного тренера Мірчі Луческу. Цікаво, що сам футболіст через травму пропустив гру.
Після матчу Буяльський розповів журналісту Віталію Звєрову про причини відставки Луческу.
Зазначимо, що після матчу румунський спеціаліст на пресконференції оголосив про завершення тренерської кар'єри.
Гравці не могли виконувати частину вимог Луческу
За словами Буяльського, у поганих результатах команди винні футболісти, а відповів за них тренер.
"Я думаю, що футболісти, тому що вони виходять на поле. Вони відповідають за свою гру. А тренер відповідає за результат, тому всі разом винні у цій ситуації", — сказав Віталій.
Буяльський також розповів, що гравці не могли виконувати все, що вимагав тренер. Саме в тому причина, а не в бажанні гравців "злити" фахівця.
“Як завжди було — спілкувалися. Нічого поганого не було.
Зливали? Ні це не правда. Може, просто ми не могли виконувати все, що він просив від нас", — зазначив Буяльський.
Київське "Динамо" в останніх чотирьох матчах зазнало трьох поразок і одного разу зіграло внічию. Підопічні Луческу займають в УПЛ сьому позицію із відставанням у 10 очок від лідера чемпіонату — "Кривбасу". При цьому у киян на два матчі менше.
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