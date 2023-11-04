Буяльський розповів, чому вони "погано" грали за Луческу

Півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: "Динамо" Київ

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський після поразки від донецького "Шахтаря" у 13-му турі УПЛ висловився про відставку головного тренера Мірчі Луческу. Цікаво, що сам футболіст через травму пропустив гру.

Після матчу Буяльський розповів журналісту Віталію Звєрову про причини відставки Луческу.

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Зазначимо, що після матчу румунський спеціаліст на пресконференції оголосив про завершення тренерської кар'єри.

Гравці не могли виконувати частину вимог Луческу

За словами Буяльського, у поганих результатах команди винні футболісти, а відповів за них тренер.

"Я думаю, що футболісти, тому що вони виходять на поле. Вони відповідають за свою гру. А тренер відповідає за результат, тому всі разом винні у цій ситуації", — сказав Віталій.

Буяльський також розповів, що гравці не могли виконувати все, що вимагав тренер. Саме в тому причина, а не в бажанні гравців "злити" фахівця.

“Як завжди було — спілкувалися. Нічого поганого не було.

Зливали? Ні це не правда. Може, просто ми не могли виконувати все, що він просив від нас", — зазначив Буяльський.

Київське "Динамо" в останніх чотирьох матчах зазнало трьох поразок і одного разу зіграло внічию. Підопічні Луческу займають в УПЛ сьому позицію із відставанням у 10 очок від лідера чемпіонату — "Кривбасу". При цьому у киян на два матчі менше.

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