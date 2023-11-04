Буяльский рассказал, почему они "плохо" играли при Луческу
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский после поражения от донецкого "Шахтера" в 13-м туре УПЛ высказался об отставке главного тренера Мирчи Луческу. Интересно, что сам футболист из-за травмы пропустил игру.
После матча Буяльский рассказал журналисту Виталию Зверову о причинах отставки Луческу.
Отметим, что после матча румынский специалист на пресс-конференции объявил о завершении тренерской карьеры.
Игроки не могли выполнять часть требований Луческу
По словам Буяльского, в плохих результатах команды виноваты футболисты, а ответил за них тренер.
"Я думаю, что футболисты, потому что они выходят на поле. Они отвечают за свою игру. А тренер отвечает за результат, поэтому все вместе виноваты в этой ситуации", — сказал Виталий.
Также Буяльский рассказал, что игроки не могли выполнять все, что требовал тренер. Именно в этом причина, а не в желании игроков "слить" специалиста.
"Как всегда было — общались. Ничего плохого не было.
Сливали? Нет, это неправда. Может, просто мы не могли выполнять все, что он просил от нас", — отметил Буяльский.
Киевское "Динамо" в последних четырех матчах потерпело три поражения и один раз сыграло вничью. Подопечные Луческу занимают в УПЛ седьмую позицию с отставанием в 10 очков от лидера чемпионата — "Кривбасса". При этом у киевлян на два матча меньше.
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