Буяльский рассказал, почему они "плохо" играли при Луческу

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: "Динамо" Киев

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский после поражения от донецкого "Шахтера" в 13-м туре УПЛ высказался об отставке главного тренера Мирчи Луческу. Интересно, что сам футболист из-за травмы пропустил игру.

После матча Буяльский рассказал журналисту Виталию Зверову о причинах отставки Луческу.

Читайте также:

Отметим, что после матча румынский специалист на пресс-конференции объявил о завершении тренерской карьеры.

Игроки не могли выполнять часть требований Луческу

По словам Буяльского, в плохих результатах команды виноваты футболисты, а ответил за них тренер.

"Я думаю, что футболисты, потому что они выходят на поле. Они отвечают за свою игру. А тренер отвечает за результат, поэтому все вместе виноваты в этой ситуации", — сказал Виталий.

Также Буяльский рассказал, что игроки не могли выполнять все, что требовал тренер. Именно в этом причина, а не в желании игроков "слить" специалиста.

"Как всегда было — общались. Ничего плохого не было.

Сливали? Нет, это неправда. Может, просто мы не могли выполнять все, что он просил от нас", — отметил Буяльский.

Киевское "Динамо" в последних четырех матчах потерпело три поражения и один раз сыграло вничью. Подопечные Луческу занимают в УПЛ седьмую позицию с отставанием в 10 очков от лидера чемпионата — "Кривбасса". При этом у киевлян на два матча меньше.

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

Мирча Луческу подал в отставку с поста наставника "Динамо" и завершил тренерскую карьеру.

Известна дата, когда Суркис представит нового главного тренера — кто им станет.

Ярослава Магучих выйдет замуж за украинского спортсмена сразу после Олимпиады-2024.

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам.

Шацких прокомментировал мечту Алиева стать тренером "Динамо".