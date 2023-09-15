Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Буяльський розповів, хто стане новим капітаном "Динамо" arrow

Буяльський розповів, хто стане новим капітаном "Динамо"

15 вересня 2023 16:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Буяльський розповів, хто стане новим капітаном "Динамо"
Віталій Буяльський проти Харрі Кейна. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер київського "Динамо" Віталій Буяльський прокоментував останні новини клубу. Півзахисник окремо розповів про те, що відбувається з капітанською пов'язкою.

Буяльський запевнив, що у найближчих матчах "Динамо" виправити ситуацію з невдалим стартом сезону, повідомляє "Динамоманія".

Читайте також:

З шести стартових поєдинків у Прем'єр-лізі "Динамо" встигло провести лише три матчі. Одним із них команда програла на виїзді "Чорноморцю" з рахунком 2:3. Віталій Буяльський закликав не робити цього трагедію.

Віталій Буяльський
Буяльський протистоїть Фодену. Фото: Reuters/Matthew Childs

Хавбек столичної команди запевнив, що його партнери мають бойовий настрій. Гравці збираються максимально викластись у найближчих зустрічах, щоб покращити свою турнірну позицію.

Новий капітан "Динамо"

Віталій Буяльський спростував інформацію про те, що після виходу з клубу Сергія Сидорчука саме до нього перейшла капітанська пов'язка у команді. 30-річний півзахисник зізнався, що у "Динамо" поки що не встигли провести вибори нового капітана.

Буяльський не виключає, що цей процес відбудеться напередодні матчу сьомого туру УПЛ із полтавською "Ворсклою". Поєдинок відбудеться у понеділок, 18 вересня.

Раніше було опубліковано інформацію про те, що саме Віталія Буяльського було обрано новим капітаном київського "Динамо".

Нагадаємо, Шапаренка чекають у Німеччині: відомі умови трансферу. 

Циганков може піти з "Жирони": гравцем зацікавився топклуб. 

Тимощук вперше відповів на звинувачення у зраді України: що він сказав. 

Гравців "Реала" заарештували прямо на базі клубу: у чому їх звинувачують. 

Лунін став найгіршим гравцем "Реала" за важливим показником: деталі. 

Гравець "Зорі" розповів правду про звільнення Лалатовича.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз