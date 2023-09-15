Буяльський розповів, хто стане новим капітаном "Динамо"
Лідер київського "Динамо" Віталій Буяльський прокоментував останні новини клубу. Півзахисник окремо розповів про те, що відбувається з капітанською пов'язкою.
Буяльський запевнив, що у найближчих матчах "Динамо" виправити ситуацію з невдалим стартом сезону, повідомляє "Динамоманія".
З шести стартових поєдинків у Прем'єр-лізі "Динамо" встигло провести лише три матчі. Одним із них команда програла на виїзді "Чорноморцю" з рахунком 2:3. Віталій Буяльський закликав не робити цього трагедію.
Хавбек столичної команди запевнив, що його партнери мають бойовий настрій. Гравці збираються максимально викластись у найближчих зустрічах, щоб покращити свою турнірну позицію.
Новий капітан "Динамо"
Віталій Буяльський спростував інформацію про те, що після виходу з клубу Сергія Сидорчука саме до нього перейшла капітанська пов'язка у команді. 30-річний півзахисник зізнався, що у "Динамо" поки що не встигли провести вибори нового капітана.
Буяльський не виключає, що цей процес відбудеться напередодні матчу сьомого туру УПЛ із полтавською "Ворсклою". Поєдинок відбудеться у понеділок, 18 вересня.
Раніше було опубліковано інформацію про те, що саме Віталія Буяльського було обрано новим капітаном київського "Динамо".
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