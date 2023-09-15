Буяльский рассказал, кто станет новым капитаном "Динамо"

Виталий Буяльский против Харри Кейна. Фото: Reuters/Matthew Childs

Лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал последние новости клуба. Полузащитник отдельно рассказал о том, что происходит с капитанской повязкой.

Буяльский заверил, что в ближайших матчах "Динамо" исправить ситуацию с неудачным стартом сезона, сообщает "Динамомания".

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Из шести стартовых поединков в Премьер-лиге "Динамо" успело провести только три матча. Одним из них команда проиграла на выезде "Черноморцу" со счетом 2:3. Виталий Буяльский призвал не делать из этого трагедию.

Буяльский противостоит Фодену. Фото: Reuters/Matthew Childs

Хавбек столичной команды заверил, что у его партнеров боевое настроение. Игроки собираются максимально выложиться в ближайших встречах, чтобы улучшить свою турнирную позицию.

Новый капитан "Динамо"

Виталий Буяльский опроверг информацию о том, что после ухода из клуба Сергея Сидорчука именно к нему перешла капитанская повязка в команде. 30-летний полузащитник признался, что в "Динамо" пока не успели провести выборы нового капитана.

Буяльский не исключает, что этот процесс произойдет накануне матча седьмого тура УПЛ с полтавской "Ворсклой". Поединок состоится в понедельник, 18 сентября.

Ранее была опубликована информация о том, что именно Виталий Буяльский был избран новым капитаном киевского "Динамо".

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