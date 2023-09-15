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Буяльский рассказал, кто станет новым капитаном "Динамо"

15 сентября 2023 16:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Буяльский рассказал, кто станет новым капитаном "Динамо"
Виталий Буяльский против Харри Кейна. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал последние новости клуба. Полузащитник отдельно рассказал о том, что происходит с капитанской повязкой. 

Буяльский заверил, что в ближайших матчах "Динамо" исправить ситуацию с неудачным стартом сезона, сообщает "Динамомания". 

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Из шести стартовых поединков в Премьер-лиге "Динамо" успело провести только три матча. Одним из них команда проиграла на выезде "Черноморцу" со счетом 2:3. Виталий Буяльский призвал не делать из этого трагедию. 

Виталий Буяльский
Буяльский противостоит Фодену. Фото: Reuters/Matthew Childs

Хавбек столичной команды заверил, что у его партнеров боевое настроение. Игроки собираются максимально выложиться в ближайших встречах, чтобы улучшить свою турнирную позицию. 

Новый капитан "Динамо" 

Виталий Буяльский опроверг информацию о том, что после ухода из клуба Сергея Сидорчука именно к нему перешла капитанская повязка в команде. 30-летний полузащитник признался, что в "Динамо" пока не успели провести выборы нового капитана. 

Буяльский не исключает, что этот процесс произойдет накануне матча седьмого тура УПЛ с полтавской "Ворсклой". Поединок состоится в понедельник, 18 сентября. 

Ранее была опубликована информация о том, что именно Виталий Буяльский был избран новым капитаном киевского "Динамо". 

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