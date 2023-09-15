Бущан готовий до переходу в інший клуб: коли відбудеться трансфер

Георгій Бущан у збірній України. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Голкіпер збірної України Георгій Бущан став одним із футболістів "Динамо", які викликають інтерес у закордонних клубів. Вже взимку футболіст може змінити команду.

За прогресом Бущана стежать представники одразу кількох чемпіонатів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Віктора Вацка.

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Куди піде Бущан

Одним із головних "фінансових активів" київської команди є 29-річний воротар Георгій Бущан. Ним цікавляться представники з англійської Прем'єр-ліги та чемпіонату Шотландії. Однак найсерйозніші наміри щодо українського голкіпера виявились в одного з клубів Саудівської Аравії.

Бущан та Усик на трибуні стадіону. Фото: instagram.com/georgiybuschan/

Гра Георгія Бущана у нещодавніх матчах за збірну України проти Англії та Італії позитивно вплинула на характеристики голкіпера "Динамо". У січні представники саудівського клубу можуть знову вийти на керівництво "біло-синіх" із пропозицією про трансфер.

Контракт Георгія Бущана з "Динамо" діє до літа 2026 року. Орієнтовна вартість футболіста складає 7 мільйонів євро.

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