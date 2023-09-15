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Бущан готов к переходу в другой клуб: когда произойдет трансфер

15 сентября 2023 13:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бущан готов к переходу в другой клуб: когда произойдет трансфер
Георгий Бущан в сборной Украины. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан стал одним из футболистов "Динамо", которые вызывают интерес у зарубежных клубов. Уже зимой футболист может сменить команду. 

За прогрессом Бущана следят представители сразу нескольких чемпионатов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Виктора Вацко

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Минувшим летом киевское "Динамо" отпустило сразу несколько футболистов во главе с капитаном Сергеем Сидорчуком. Однако уже во время ближайшего зимнего межсезонья столичный клуб может продолжить "распродажу". 

Куда уйдет Бущан 

Одним из главных "финансовых активов" киевской команды является 29-летний вратарь Георгий Бущан. Им интересуются представители из английской Премьер-лиги и чемпионата Шотландии. Однако наиболее серьезные намерения в отношении украинского голкипера оказались у одного из клубов Саудовской Аравии. 

Бущан и Усик
Бущан и Усик на трибуне стадиона. Фото: instagram.com/georgiybuschan/

Игра Георгия Бущана в недавних матчах за сборную Украины против Англии и Италии положительно повлияла на характеристики голкипера "Динамо". В январе представители саудовского клуба могут снова выйти на руководство "бело-синих" с предложением о трансфере. 

Контракт Георгия Бущана с "Динамо" действует до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет семь миллионов евро. 

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