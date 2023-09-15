Бущан готов к переходу в другой клуб: когда произойдет трансфер
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан стал одним из футболистов "Динамо", которые вызывают интерес у зарубежных клубов. Уже зимой футболист может сменить команду.
За прогрессом Бущана следят представители сразу нескольких чемпионатов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Виктора Вацко.
Минувшим летом киевское "Динамо" отпустило сразу несколько футболистов во главе с капитаном Сергеем Сидорчуком. Однако уже во время ближайшего зимнего межсезонья столичный клуб может продолжить "распродажу".
Куда уйдет Бущан
Одним из главных "финансовых активов" киевской команды является 29-летний вратарь Георгий Бущан. Им интересуются представители из английской Премьер-лиги и чемпионата Шотландии. Однако наиболее серьезные намерения в отношении украинского голкипера оказались у одного из клубов Саудовской Аравии.
Игра Георгия Бущана в недавних матчах за сборную Украины против Англии и Италии положительно повлияла на характеристики голкипера "Динамо". В январе представители саудовского клуба могут снова выйти на руководство "бело-синих" с предложением о трансфере.
Контракт Георгия Бущана с "Динамо" действует до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет семь миллионов евро.
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