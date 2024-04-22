Бущан встановив унікальне досягнення в Динамо — детальніше про рекорд воротаря

Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан. Фото: "Динамо"

Голкіпер Георгій Бущан став другим за значущістю воротарем київського "Динамо" за часів незалежності України. Це сталося завдяки встановленню двох важливих досягнень.

Один із них — кількість матчів в УПЛ, повідомила пресслужба клубу.

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Воротар "Динамо" Бущан провів свій сотий матч в Українській прем'єр-лізі. Ювілей припав на гру 25-го туру УПЛ проти житомирського "Полісся". Киянам у ньому вдалося виграти з рахунком 3:0.

Одесит дебютував у "Динамо" 20 серпня 2017 року у матчі проти "Сталі" з Кам'янського (4:1).

При цьому матч із "Поліссям" став для Бущана 50-м "сухим". За цим показником Георгій поступається лише нинішньому головному тренеру Олександру Шовковському, який має 233 такі гри за 425 матчів УПЛ.

У поточному сезоні Бущан у 25 матчах за "Динамо" у всіх турнірах пропустив 24 м'ячі. Також у 9 іграх він залишив свої ворота у недоторканності.

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