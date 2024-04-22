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Бущан установил уникальное достижение в Динамо — подробнее о рекорде вратаря

22 апреля 2024 14:12
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Агабекян Карен
редактор
Бущан установил уникальное достижение в Динамо — подробнее о рекорде вратаря
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Голкипер Георгий Бущан стал вторым по значимости вратарем киевского "Динамо" во времена независимости Украины. Это случилось благодаря установлению двух важных достижений.

Одно из них — количество матчей в УПЛ, сообщила пресс-служба клуба.

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Бущан — второй после Шовковского

Вратарь "Динамо" Бущан провел свой сотый матч в Украинской премьер-лиге. Юбилей пришелся на игру 25-го тура УПЛ против житомирского "Полесья". Киевлянам в нем удалось выиграть со счетом 3:0.

Одессит дебютировал в "Динамо" 20 августа 2017 года в матче против "Стали" из Каменского (4:1).

При этом матч с "Полесьем" стал для Бущана 50-м "сухим". По этому показателю Георгий уступает лишь нынешнему главному тренеру Александру Шовковскому, у которого 233 игры за 425 матчах УПЛ.

В текущем сезоне Бущан в 25 матчах за "Динамо" во всех турнирах пропустил 24 мяча. Также в 9 играх он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Анчелотти оценил игру Лунина в матче "Реала" против "Барселоны". 

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футбол
Динамо
УПЛ
Георгий Бущан

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