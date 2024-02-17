Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Челсі без Мудрика втратив перемогу над Манчестер Сіті arrow

Челсі без Мудрика втратив перемогу над Манчестер Сіті

17 лютого 2024 22:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Челсі без Мудрика втратив перемогу над Манчестер Сіті
Стерлінг атакує, Уокер та Фоден захищаються. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український вінгер Михайло Мудрик так й не вийшов на поле у центральному матчі туру АПЛ між Манчестер Сіті та Челсі. А його команда вела у рахунку, але не зуміла втримати перемогу.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

Першими небезпеку в воріт суперників створили "містяни". Близьким до успіху був Холланд, який після навісу з флангу пробив головою вище воріт. 

"Пенсіонери" не відсиджувалися в обороні, а відповідали досить гострими контратаками. На завершення однієї з них Джексон вийшов віч-на-віч з Едерсоном і не зумів переграти голкіпера. А перед перервою стрімкий випад гостей завершився результативним ударом Стерлінга, якому майстерно асистував Джексон.

Ман Сіті дотиснув суперника

Друга половина зустрічі розпочалася із двох небезпечних моментів біля воріт Челсі. Спочатку Де Брюйне зі штрафного пробив трохи вище воріт, а потім після передачі Фодена Холланд не влучив у ворота. 

Ще одного разу Едерсон здійснив красивий сейв після удару Стерлінга, а потім врятував після добивання від Чілвелла.

Ближче до закінчення матчу ігрова перевага Ман Сіті ставала все більшою. Двічі міг забивати Холланд. Врешті решт господарі зрівняли рахунок. Родрі у штрафному майданчику підстеріг відскок і увігнав м'яч у сітку.

Нагадаємо, Олександр Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Судаков іде із "Шахтаря" — відомий новий претендент на українця.

У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma. 

Вже влітку Циганков змінить клуб, Довбик може залишитися у "Жироні".

"Реал" приготував Луніну нову роль у команді. 

"Барселона" обрала нового тренера — тривають переговори. 

 

Михайло Мудрик
Манчестер Сіті
Челсі
АПЛ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі