Челсі без Мудрика втратив перемогу над Манчестер Сіті

Стерлінг атакує, Уокер та Фоден захищаються. Фото: Reuters

Український вінгер Михайло Мудрик так й не вийшов на поле у центральному матчі туру АПЛ між Манчестер Сіті та Челсі. А його команда вела у рахунку, але не зуміла втримати перемогу.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

Першими небезпеку в воріт суперників створили "містяни". Близьким до успіху був Холланд, який після навісу з флангу пробив головою вище воріт.

"Пенсіонери" не відсиджувалися в обороні, а відповідали досить гострими контратаками. На завершення однієї з них Джексон вийшов віч-на-віч з Едерсоном і не зумів переграти голкіпера. А перед перервою стрімкий випад гостей завершився результативним ударом Стерлінга, якому майстерно асистував Джексон.

Ман Сіті дотиснув суперника

Друга половина зустрічі розпочалася із двох небезпечних моментів біля воріт Челсі. Спочатку Де Брюйне зі штрафного пробив трохи вище воріт, а потім після передачі Фодена Холланд не влучив у ворота.

Ще одного разу Едерсон здійснив красивий сейв після удару Стерлінга, а потім врятував після добивання від Чілвелла.

Ближче до закінчення матчу ігрова перевага Ман Сіті ставала все більшою. Двічі міг забивати Холланд. Врешті решт господарі зрівняли рахунок. Родрі у штрафному майданчику підстеріг відскок і увігнав м'яч у сітку.

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