Челси без Мудрика упустил победу над Манчестер Сити

Стерлинг атакует, Уокер и Фоден защищаются. Фото: Reuters

Украинский вингер Михаил Мудрик так и не вышел на поле в центральном матче тура АПЛ между Манчестером Сити и Челси. А его команда вела в счете, но не сумела удержать победу.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

Первыми опасность у ворот соперников создали "горожане". Близок к успеху был Холланд, который после навеса с фланга пробил головой выше ворот.

"Пенсионеры" не отсиживались в обороне, а отвечали достаточно острыми контратаками. В завершение одной из них Джексон вышел лицом к лицу с Эдерсоном и не сумел переиграть голкипера. А перед перерывом стремительный выпад гостей завершился результативным ударом Стерлинга, которому мастерски ассистировал Джексон.

Ман Сити дожал соперника

Вторая половина встречи началась с двух опасных моментов у ворот Челси. Сначала Де Брюйне со штрафного пробил чуть выше ворот, а затем после передачи Фодена Холланд не попал в ворота.

Еще однажды Эдерсон совершил красивейший сейв после удара Стерлинга, а затем спас после добивания от Чилвелла.

Ближе к окончанию матча игровое преимущество Ман Сити становилось все больше. Дважды мог забивать Холланд. В конце концов, хозяева сравняли счет. Родри в штрафной подстерегал отскок и вогнал мяч в сетку.

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