Челсі незабаром звільнить Почеттіно

Михайло Мудрик та Мауріссіо Почеттіно. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Невтішні результати "Челсі" після першої половини сезону — це не те, що хотіли бачити інвестори клубу після запрошення на тренерський місток Маурісіо Почеттіно. Тому тренерське крісло під аргентинцем уперше сильно захиталося.

Джерела британського видання Football London стверджують, що з тренером можуть розлучитися найближчим часом.

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Погіршила становище тренера поразка у першому матчі півфіналу Кубка англійської ліги від середняка Чемпіоншипу "Міддлсбро" (0:1). Хоча у "синіх" є ще домашній матч, але загальна тенденція для них не райдужна.

Михайло Мудрік та Маурісіо Почеттіно. Фото: REUTERS/David Klein

Що буде з Почеттіно

Головного тренера "Челсі" можуть звільнити як цього тижня до матчу чемпіонату, так і після наступної невдачі команди.

Керівництво "Челсі" також чинить тиск на Почеттіно, оскільки команда не дає результату. До того ж багато важливих футболістів травмовано, що також вкладають у недоопрацювання головного тренера.

Зазначимо, що матч-відповідь "Челсі" проти "Міддлсбро" відбудеться 23 січня на "Стемфорд Брідж". Для команди Почеттіно необхідна перемога з різницею щонайменше два м'ячі.

В Англійській прем'єр-лізі "Челсі" зараз йде на 10 місці, маючи в активі 28 очок.

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