Челси вскоре уволит Почеттино
Неутешительные результаты "Челси" после первой половины сезона — это не то, что хотели видеть инвесторы клуба после приглашения на тренерский мостик Мауриссио Почеттино. Поэтому тренерское кресло под аргентинцем впервые сильно зашаталось.
Источники британского издания Football London утверждают, что с тренером могут расстаться в ближайшее время.
Ухудшило положение тренера поражение в первом матче полуфинала Кубка английской лиги от середняка Чемпионшипа "Мидлсбро" (0:1). Хоть, у "синих" есть еще домашний матч, но общая тенденция для них не радужная.
Что будет с Почеттино
Главного тренера "Челси" могут уволить как на текущей неделе до матча чемпионата, так и после следующей неудачи команды.
Руководство "Челси" также оказывает давление на Почеттино, поскольку команда не дает результата. К тому же многие важные футболисты травмированы, что также вкладывают в недоработку главного тренера.
Отметим, что ответный матч "Челси" против "Мидлсбро" состоится 23 января на "Стэмфорд Бридж". Для команды Почеттино необходима победа с разницей минимум в два мяча.
В Английской премьер-лиге "Челси" сейчас идет на 10-м месте, имея в активе 28 очков.
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