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Челси вскоре уволит Почеттино

10 января 2024 11:28
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Агабекян Карен
редактор
Челси вскоре уволит Почеттино
Михаил Мудрик и Мауриссио Почеттино. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Неутешительные результаты "Челси" после первой половины сезона — это не то, что хотели видеть инвесторы клуба после приглашения на тренерский мостик Мауриссио Почеттино. Поэтому тренерское кресло под аргентинцем впервые сильно зашаталось.

Источники британского издания Football London утверждают, что с тренером могут расстаться в ближайшее время.

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Ухудшило положение тренера поражение в первом матче полуфинала Кубка английской лиги от середняка Чемпионшипа "Мидлсбро" (0:1). Хоть, у "синих" есть еще домашний матч, но общая тенденция для них не радужная.

Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино
Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино. Фото: REUTERS/David Klein

Что будет с Почеттино

Главного тренера "Челси" могут уволить как на текущей неделе до матча чемпионата, так и после следующей неудачи команды.

Руководство "Челси" также оказывает давление на Почеттино, поскольку команда не дает результата. К тому же многие важные футболисты травмированы, что также вкладывают в недоработку главного тренера.

Отметим, что ответный матч "Челси" против "Мидлсбро" состоится 23 января на "Стэмфорд Бридж". Для команды Почеттино необходима победа с разницей минимум в два мяча.

В Английской премьер-лиге "Челси" сейчас идет на 10-м месте, имея в активе 28 очков.

Напомним, "Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника. 

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