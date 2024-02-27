Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Челсі очолить тренер, який відкрив Мудрика в Шахтарі arrow

Челсі очолить тренер, який відкрив Мудрика в Шахтарі

27 лютого 2024 10:59
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Челсі очолить тренер, який відкрив Мудрика в Шахтарі
Михайло Мудрік та Роберто де Дзербі. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Челсі" розпочав пошуки нового головного тренера. Одним із фаворитів на посаду став наставник "Брайтона" Роберто де Дзербі.

Перехід може відбутися наступного літа, повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Роберто де Дзербі
Роберто де Дзербі. Фото: "Брайтон"

Де Дзербі возз'єднається з Мудриком

За інформацією джерела, американським власникам "Челсі" подобається, як працює 44-річний італієць. Тому влітку вони проведуть переговори з нинішнім клубом фахівця щодо суми компенсації.

При цьому "синім" потрібно попрацювати, щоб переконати Де Дзербі перейти в команду з безліччю проблем у роздягальні та хаотичною трансферною політикою.

Де Дзербі прийшов у "Брайтон" у вересні 2022 року, коли "Челсі" переманило до себе Грема Поттера. Минулого сезону Роберто з командою посів шосте місце в АПЛ, і команда вперше у своїй історії пробилася до єврокубків.

На цю мить "Челсі" знаходиться на 11-му місці в АПЛ з 35 очками. "Брайтон" йде сьомим — 39 балів.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" може змінити тренера — хто очолить команду.

Захисник "Борнмута" Забарний готується до зміни клубу — його хочуть запросити дві команди.

Трубін перейде з "Бенфіки" до одного з найвідоміших клубів світу.

Де Брюйне вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру

Циганков приніс перемогу "Жироні" — оцінка українця за матч із "Райо Вальєкано". 

Під Авдіївкою загинув титулований український спортсмен та тренер.

Михайло Мудрик
Роберто Де Дзербі
Брайтон
Челсі
АПЛ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі