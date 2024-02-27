Челсі очолить тренер, який відкрив Мудрика в Шахтарі

Михайло Мудрік та Роберто де Дзербі. Фото: Twitter

Лондонський "Челсі" розпочав пошуки нового головного тренера. Одним із фаворитів на посаду став наставник "Брайтона" Роберто де Дзербі.

Перехід може відбутися наступного літа, повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Роберто де Дзербі. Фото: "Брайтон"

Де Дзербі возз'єднається з Мудриком

За інформацією джерела, американським власникам "Челсі" подобається, як працює 44-річний італієць. Тому влітку вони проведуть переговори з нинішнім клубом фахівця щодо суми компенсації.

При цьому "синім" потрібно попрацювати, щоб переконати Де Дзербі перейти в команду з безліччю проблем у роздягальні та хаотичною трансферною політикою.

Де Дзербі прийшов у "Брайтон" у вересні 2022 року, коли "Челсі" переманило до себе Грема Поттера. Минулого сезону Роберто з командою посів шосте місце в АПЛ, і команда вперше у своїй історії пробилася до єврокубків.

На цю мить "Челсі" знаходиться на 11-му місці в АПЛ з 35 очками. "Брайтон" йде сьомим — 39 балів.

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