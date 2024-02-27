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Челси возглавит тренер, открывший Мудрика в Шахтере

27 февраля 2024 10:59
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Агабекян Карен
редактор
Челси возглавит тренер, открывший Мудрика в Шахтере
Михаил Мудрик и Роберто де Дзерби. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонский "Челси" начал поиски нового главного тренера. Одним из фаворитов на должность стал наставник "Брайтона" Роберто де Дзерби.

Переход может состояться следующим летом, сообщил журналист Николо Скира.

Роберто де Дзерби
Роберто де Дзерби. Фото: "Брайтон"

Де Дзерби воссоединится с Мудриком

По информации источника, американским владельцам "Челси" нравится, как работает 44-летний итальянец. Поэтому летом они проведет переговоры с нынешним клубом специалиста по поводу суммы компенсации.

При этом "синим" нужно потрудиться, чтобы убедить Де Дзерби перейти в команду с множеством проблем в раздевалке и хаотичной трансферной политикой.

Де Дзерби пришел в "Брайтоном" в сентябре 2022 года, когда "Челси" переманило к себе Грэма Поттера. В прошлом сезоне Роберто с командой занял шестое место в АПЛ, и команда впервые в своей истории пробилась в еврокубки.

На текущий момент "Челси" располагается на 11-м месте в АПЛ с 35 очками. "Брайтон" идет седьмым — 39 баллов.

Напомним, донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

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Михаил Мудрик
Роберто Де Дзерби
Брайтон
Челси
АПЛ

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