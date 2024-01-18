Челсі та Арсенал зробили Бензема пропозицію про трансфер
Форвард саудівського "Аль-Іттіхада" Карім Бензема близький до повернення до Європи. Він може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.
На французького форварда претендують "Арсенал" та "Челсі", повідомляє TEAMtalk.
Карім Бензема найближчим часом розірве контракт із клубом "Аль-Іттіхад". Він провів у команді із Саудівської Аравії всього пів року та забив 12 голів у 20 поєдинків. Однак француз посварився з тренером Марсело Гальярдо та втратив місце в основному складі.
Бензема в Англії
Французький форвард домовився з керівництвом "Аль-Іттіхада" про дострокове розірвання угоди, яка діє до літа 2026 року. Він безкоштовно перейшов до саудівської команди. Бензема відпустить, щоби він не псував атмосферу в колективі.
Нещодавно 36-річний бомбардир зізнався, що хоче пограти у Європі. Головними претендентами на Каріма Бензема є лондонські "Челсі" та "Арсенал". Однак "каноніри" не готові платити Каріму 80 млн євро, а сам він не згоден на зниження зарплати.
"Арсенал" уже відкликав з оренди 20-річного Міку Бірета. Першу частину сезону форвард успішно провів у шотландському "Мотервеллі", забив шість голів і зробив п'ять результативних передач.
А "Челсі" може дозволити собі значні витрати на трансфер Бензема. "Синім" потрібен результативний форвард, який здатний забити понад 20 голів за сезон.
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