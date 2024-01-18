Челсі та Арсенал зробили Бензема пропозицію про трансфер

Карім Бензема у Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/karim_benzema.09_/

Форвард саудівського "Аль-Іттіхада" Карім Бензема близький до повернення до Європи. Він може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

На французького форварда претендують "Арсенал" та "Челсі", повідомляє TEAMtalk.

Читайте також:

Карім Бензема найближчим часом розірве контракт із клубом "Аль-Іттіхад". Він провів у команді із Саудівської Аравії всього пів року та забив 12 голів у 20 поєдинків. Однак француз посварився з тренером Марсело Гальярдо та втратив місце в основному складі.

Карім Бензем перед інтерв'ю. Фото: instagram.com/_karim_benzema.9/

Бензема в Англії

Французький форвард домовився з керівництвом "Аль-Іттіхада" про дострокове розірвання угоди, яка діє до літа 2026 року. Він безкоштовно перейшов до саудівської команди. Бензема відпустить, щоби він не псував атмосферу в колективі.

Нещодавно 36-річний бомбардир зізнався, що хоче пограти у Європі. Головними претендентами на Каріма Бензема є лондонські "Челсі" та "Арсенал". Однак "каноніри" не готові платити Каріму 80 млн євро, а сам він не згоден на зниження зарплати.

Карім Бензема у складі "Реала" із Кубком Іспанії. Фото: REUTERS/Jon Nazca/File Photo

"Арсенал" уже відкликав з оренди 20-річного Міку Бірета. Першу частину сезону форвард успішно провів у шотландському "Мотервеллі", забив шість голів і зробив п'ять результативних передач.

А "Челсі" може дозволити собі значні витрати на трансфер Бензема. "Синім" потрібен результативний форвард, який здатний забити понад 20 голів за сезон.

Нагадаємо, Судаков залишається — "Шахтар" продасть іншого півзахисника.

"Барселона" цікавиться колишнім тренером "Арсенала".

Мудрик піде з "Челсі" слідом за Почеттіно.

"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом.

"Динамо" може повернути одного зі своїх зіркових легіонерів.

"Динамо" купить захисника з Європи в конкуренцію до Попова та Дячука.