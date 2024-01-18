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Челсі та Арсенал зробили Бензема пропозицію про трансфер

18 січня 2024 14:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Челсі та Арсенал зробили Бензема пропозицію про трансфер
Карім Бензема у Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/karim_benzema.09_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард саудівського "Аль-Іттіхада" Карім Бензема близький до повернення до Європи. Він може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

На французького форварда претендують "Арсенал" та "Челсі", повідомляє TEAMtalk.

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Карім Бензема найближчим часом розірве контракт із клубом "Аль-Іттіхад". Він провів у команді із Саудівської Аравії всього пів року та забив 12 голів у 20 поєдинків. Однак француз посварився з тренером Марсело Гальярдо та втратив місце в основному складі.

Карім Бензема
Карім Бензем перед інтерв'ю. Фото: instagram.com/_karim_benzema.9/

Бензема в Англії

Французький форвард домовився з керівництвом "Аль-Іттіхада" про дострокове розірвання угоди, яка діє до літа 2026 року. Він безкоштовно перейшов до саудівської команди. Бензема відпустить, щоби він не псував атмосферу в колективі.

Нещодавно 36-річний бомбардир зізнався, що хоче пограти у Європі. Головними претендентами на Каріма Бензема є лондонські "Челсі" та "Арсенал". Однак "каноніри" не готові платити Каріму 80 млн євро, а сам він не згоден на зниження зарплати.

Карім Бензема
Карім Бензема у складі "Реала" із Кубком Іспанії. Фото: REUTERS/Jon Nazca/File Photo

"Арсенал" уже відкликав з оренди 20-річного Міку Бірета. Першу частину сезону форвард успішно провів у шотландському "Мотервеллі", забив шість голів і зробив п'ять результативних передач.

А "Челсі" може дозволити собі значні витрати на трансфер Бензема. "Синім" потрібен результативний форвард, який здатний забити понад 20 голів за сезон.

Нагадаємо, Судаков залишається — "Шахтар" продасть іншого півзахисника

"Барселона" цікавиться колишнім тренером "Арсенала". 

Мудрик піде з "Челсі" слідом за Почеттіно. 

"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом. 

"Динамо" може повернути одного зі своїх зіркових легіонерів.

"Динамо" купить захисника з Європи в конкуренцію до Попова та Дячука.

спорт
футбол
Футбол трансфери
Карім Бензема
Челсі
Арсенал

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