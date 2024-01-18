Челси и Арсенал сделали Бензема предложение о трансфере

Карим Бензема в Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/karim_benzema.09_/

Форвард саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема близок к возвращению в Европу. Он может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

На французского форварда претендуют "Арсенал" и "Челси", сообщает TEAMtalk.

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Карим Бензема в ближайшее время расторгнет контракт с клубом "Аль-Иттихад". Он провел в команде из Саудовской Аравии всего полгода и забил 12 голов в 20 поединков. Однако француз поругался с тренером Марсело Гальярдо и потерял место в основном составе.

Карим Бензема перед интервью. Фото: instagram.com/_karim_benzema.9/

Бензема в Англии

Французский форвард договорился с руководством "Аль-Иттихада" о досрочном расторжении соглашения, которое действует до лета 2026 года. Он бесплатно перешел в саудовскую команду. Бензема отпустит, чтобы он не портил атмосферу в коллективе.

Недавно 36-летний бомбардир признался, что хочет поиграть в Европе. Главными претендентами на Карима Бензема являются лондонские "Челси" и "Арсенал". Однако "канониры" не готовы платить Кариму 80 млн евро, а сам он не согласен на понижение зарплаты.

Карим Бензема в составе "Реала" с Кубком Испании. Фото: REUTERS/Jon Nazca/File Photo

"Арсенал" уже отозвал из аренды 20-летнего Мику Бирета. Первую часть сезона форвард успешно провел в шотландском "Мотеруэлле", забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

А "Челси" может позволить себе большие расходы на трансфер Бензема. "Синим" необходим результативный форвард, который способен забить больше 20 голов за сезон.

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