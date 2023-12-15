Челсі в січні виставить на трансфер трьох гравців — чи буде Мудрик серед них
Лондонський "Челсі" найближчим зимовим трансферним вікном виставить на продаж трьох футболістів. Клубу потрібно заробити гроші.
Лондонцям доведеться самим заробити на нові трансфери, повідомило ESPN.
Old Trafford awaits. 🫡 pic.twitter.com/GWJB6AN6pL- Chelsea FC (@ChelseaFC) December 5, 2023
"Челсі" склало трансферний список
За інформацією джерел, "Челсі" має кілька гравців, яких вони хочуть купити у зимове трансферне вікно. Проте, заробити на ці покупки вони мають самі, продавши трьох футболістів.
На цю мить відомо, що клуб виставить на трансфер Ноні Мадуеке, Іана Матсена та Трево Чалобу. У разі приходу нового форварда, до цих трьох приєднається Армандо Броя.
На місце тих, хто піде, розглядаються зірка італійського "Наполі" Віктор Осімхен та Айвен Тоуні з "Брентфорда". Також інтерес є до Сантьяго Хіменеса з "Фейєноорда".
Наразі у турнірній таблиці Англійської прем'єр-ліги "Челсі" йде 12-м, маючи в активі 19 очок. Стільки ж у "Брентфорда" Єгора Ярмолюка, "Борнмута" Іллі Забарного та у "Вулверхемптора", за який грає українець із британським паспортом Макс Кілман.
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