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Челсі в січні виставить на трансфер трьох гравців — чи буде Мудрик серед них

15 грудня 2023 09:49
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Агабекян Карен
редактор
Челсі в січні виставить на трансфер трьох гравців — чи буде Мудрик серед них
Михайло Мудрик у матчі з "Евертоном". Фото: "Челсі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Челсі" найближчим зимовим трансферним вікном виставить на продаж трьох футболістів. Клубу потрібно заробити гроші.

Лондонцям доведеться самим заробити на нові трансфери, повідомило ESPN.

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За інформацією джерел, "Челсі" має кілька гравців, яких вони хочуть купити у зимове трансферне вікно. Проте, заробити на ці покупки вони мають самі, продавши трьох футболістів.

На цю мить відомо, що клуб виставить на трансфер Ноні Мадуеке, Іана Матсена та Трево Чалобу. У разі приходу нового форварда, до цих трьох приєднається Армандо Броя.

На місце тих, хто піде, розглядаються зірка італійського "Наполі" Віктор Осімхен та Айвен Тоуні з "Брентфорда". Також інтерес є до Сантьяго Хіменеса з "Фейєноорда".

Наразі у турнірній таблиці Англійської прем'єр-ліги "Челсі" йде 12-м, маючи в активі 19 очок. Стільки ж у "Брентфорда" Єгора Ярмолюка, "Борнмута" Іллі Забарного та у "Вулверхемптора", за який грає українець із британським паспортом Макс Кілман.

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