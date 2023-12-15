Челси в январе выставит на трансфер трех игроков — будет ли Мудрик в их числе

Михаил Мудрик в матче с "Эвертоном". Фото: "Челси"

Лондонский "Челси" в ближайшее зимнее трансферное окно выставит на продажу трех футболистов. Клубу нужно заработать средства.

Лондонцам придется самим заработать на новые трансферы, сообщило ESPN.

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По информации источников, "Челси" имеет несколько игроков, которых они хотят купить в зимнее трансферное окно. Однако заработать на эти покупки они должны сами, продав трех футболистов.

На текущий момент известно, что клуб выставит на трансфер Нони Мадуэке, Иана Матсена и Трево Чалобу. В случае прихода нового форварда, к этой тройке присоединится Армандо Броя.

На место ушедших рассматриваются звезда итальянского "Наполи" Виктор Осимхен и Айвен Тоуни из "Брентфорда". Также интерес есть к Сантьяго Хименесу из "Фейеноорда".

На текущий момент в турнирной таблице Английской премьер-лиги "Челси" идет 12-м, имея в активе 19 очков. Столько же у "Брентфорда" Егора Ярмолюка, "Борнмута" Ильи Забарного и у "Вулверхэмптора", за который играет украинец с британским паспортом Макс Килман.

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