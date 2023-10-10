Чемпіонат Одеської області з боксу: результати

Чемпіонат області. Фото: Надія Дев'ятіна

В клубі "Брати" пройшов Чемпіонат Одеської області з боксу серед юніорів, молоді та дорослих. Змагання провела Одеська обласна Федерація боксу. Визначились спортсмени, які представлять Одеську область на найближчому Чемпіонаті України.

Результати фіналів змагань у всіх вікових та вагових категоріях, в матеріалі Новини.LIVE.

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Дівчата

40 кг Бурдей Олександра (Леон) поступилась Евеліні Бесараб (Реванш)

44 кг Анастасія Карабейнікова з Маяк технічним нокатутом в першому раунді програла Анні Коб з Доброславу

46 кг Кіра Калачова з клубу “Росомаха” була сильніше за Єву Шиндлер з Біляївки

51 кг Крістіна Цандур (Леон) здолала Віру Станчеву (Петрівка)

Жіночі категорії

57 кг Валерія Васильєва (Леон) перемогла Алісу Лагунову з ДЮСШ-6

54 кг Нонна Савідська (Спарта) поступилась з рахунком 0:3 Олені Скобник (Військова Академія)

Чемпіонат області. Фото: Надія Дев'ятіна

Юнаки

33 кг Максим Мунтян (Лівша) поступився з рахунком 0:3 Михайлу Білику (Фонтанка)

35 кг Ярослав Беліоглов (БК Гладіатор) також програв 0:3 партнеру по клубу Оскару Челаку

37 кг Владислав Клименко (Фанат) поступився 0:3 Вололимиру Передістову (Нерубайське)

40 кг Ілля Жуковський з Ізмаїлу переміг Артема Зеленяка (12 унцій)

42 кг Олександр Патля (Теплодар) програв одноголосно Владиславу Савченко (ДЮСШ-5)

44 кг Максим Луцкер (Колос) побив Дамір Нікіфоров (БК Шевчук)

46 кг Давід Чубінідзе з клубу Лівша був сильніше Михайла Попенко (Ізмаїл)

48 кг Вадим Панасюк з клубу Росомаха впевнено здолав опір Миколи Абозіна (Доброслав)

50 кг Микита Верецун (Лівша) переміг Олега Шаригу з Маяк

52 кг Михайло Аверін (ДЮСШ-5) поступився Кирилу Заярському з Подільска

54 кг Артем Орлов з Доброслава програв Саргісу Акобяну (Чорноморськ)

Чемпіонат області. Фото: Надія Дев'ятіна

57 кг Ігор Кашперук (Росомаха) переміг Олександра Пікалова (Марсель)

60 кг Роман Циганов (Марсель) поступився Олександру Мельнику з Тарутино

63 кг Артур Верстяк (Авангард) був сильніше за Данилу Стешенко (ДЮСШ-5)

66 кг Костян Робул (Колос) переміг Андрія Барнася з Доброслава

70 кг Олександр Щупак (Отаман) здолав партнера по клубу Олександра Андрєєва

90 кг Максим Маковей (Леон) з рахунком 3:0 побив Владислава Антоненко (ДЮСШ-5)

Чемпіонат області. Фото: Надія Дев'ятіна

Молодь (Чоловіки)

54 кг Іса Тагієв (Отаман) з рахунком 3:0 був сильніше за Дмитра Носача (Одеса)

57 кг Расул Гулієв (Лівша) переміг Думеніка Гектора (Авангард)

60 кг Богдан Богатчук (ДЮСШ-5) поступився Миколі Шарандаку (Біляївка)

63,5 кг Давід Айрапетян з Подільска здолав Іван Мельника (Маяки)

67 кг Карим Гусейнов (Лівша) переміг Артема Максимова з Подільска

71 кг Георгій Ящук (ДЮСШ-5) виявився сильніше за Андрія Газізова (Біляївка)

75 кг Артем Василенко (Колос) поступився Максиму Шестакову (Курісове)

80 кг Данило Радов (Білгород-Дністровський) подолав Анатолія Бордіяна (Дунаєць)

86 кг Артем Гонца (ДЮСШ-7) поступився Артуру Табанцю (Аттіла)

92 кг Олександр Слєсарєв (Лівша) переміг Романа Матковського (Новоборисівка)

Чемпіонат області. Фото: Надія Дев'ятіна

Еліта (чоловіки)

60 кг Дмитро Молодан (Колос) поступився Богдану Бейді (Фанат)

63,5 кг Микита Погожий (Доброслав) переміг Євгена Гозмана (Колос)

67 кг Даніель Портареску (Одеса) був сильніше за Геннадія Железякова (Отаман)

71 кг Сергій Потєхін (БК Одеса) поступився Євгену Іванюку (Фонтанка)

75 кг Джамал Кулієв (Лівша) поступився Кирило Іванову (Юг)

80 кг Олексій Стас (Воїн) програв Владиславу Біднюку (Фонтанку)

86 кг Григорій Абрамян (Лівша) переміг Дениса Пономаренко (R-1)

Нагадаємо, Буяльський піде з "Динамо" вже у січні: куди перейде гравець.

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