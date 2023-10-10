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Чемпионат Одесской области по боксу: результаты

10 октября 2023 10:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Чемпионат Одесской области по боксу: результаты
Чемпионат Украины. Фото: Надежда Девятина
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В клубе "Братья" прошел Чемпионат Одесской области по боксу среди юниоров, молодежи и взрослых. Состязание провела Одесская областная Федерация бокса. Определились спортсмены, которые будут представлены Одесской областью на ближайшем Чемпионате Украины.

Результаты финалов соревнований во всех возрастных и весовых категориях, в материале Новини.LIVE.

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Девушки

40 кг Бурдей Александра (Леон) уступила Эвелине Бесараб (Реванш)

44 кг Анастасия Карабейникова с Маяк техническим нокатутом в первом раунде проиграла Анне Коб из Доброслава

46 кг Кира Калачева из клуба "Росомаха" была сильнее Евы Шиндлер из Беляевки

51 кг Кристина Цандур (Леон) одолела Веру Станчеву (Петровка)

Женские категории

57 кг Валерия Васильева (Леон) победила Алису Лагунову из ДЮСШ-6

54 кг Нонна Савидская (Спарта) уступила со счетом 0:3 Елене Скобник (Военная Академия)

бокс
Чемпионат Украины. Фото: Надежда Девятина

Юноши

33 кг Максим Мунтян (Левша) уступил со счетом 0:3 Михаилу Билыку (Фонтанка)

35 кг Ярослав Белиоглов (БК Гладиатор) также проиграл 0:3 партнеру по клубу Оскару Челаку

37 кг Владислав Клименко (Фанат) уступил 0:3 Владимиру Передистову (Нерубайское)

40 кг Илья Жуковский из Измаила победил Артема Зеленяка (12 унций)

42 кг Александр Патля (Теплодар) проиграл единогласно Владиславу Савченко (ДЮСШ-5)

44 кг Максим Луцкер (Колос) избил Дамир Никифоров (БК Шевчук)

46 кг Давид Чубинидзе из клуба Левша был сильнее Михаила Попенко (Измаил)

48 кг Вадим Панасюк из клуба Росомаха уверенно одолел сопротивление Николая Абозина (Доброслав)

50 кг Никита Верецун (Левша) победил Олега Шаригу из Маяк

52 кг Михаил Аверин (ДЮСШ-5) уступил Кириллу Заярскому из Подольска.

54 кг Артем Орлов из Доброслава проиграл Саргису Акобяну (Черноморск)

бокс
Чемпионат Украины. Фото: Надежда Девятина

57 кг Игорь Кашперук (Росомаха) победил Александра Пикалова (Марсель)

60 кг Роман Цыганов (Марсель) уступил Александру Мельнику из Тарутино

63 кг Артур Верстяк (Авангард) был сильнее Данилы Стешенко (ДЮСШ-5)

66 кг Костян Робул (Колос) победил Андрея Барнася из Доброслава

70 кг Александр Щупак (Атаман) одолел партнера по клубу Александра Андреева

90 кг Максим Маковей (Леон) со счетом 3:0 избил Владислава Антоненко (ДЮСШ-5)

бокс
Чемпионат Украины. Фото: Надежда Девятина

Молодежь (Мужчины)

54 кг Иса Тагиев (Атаман) со счетом 3:0 был сильнее Дмитрия Носача (Одесса)

57 кг Расул Гулиев (Левша) победил Думеника Гектора (Авангард)

60 кг Богдан Богатчук (ДЮСШ-5) уступил Николаю Шарандаку (Биляевка)

63,5 кг Давид Айрапетян из Подольска одолел Иван Мельника (Маяки)

67 кг Карим Гусейнов (Левша) победил Артема Максимова из Подольска

71 кг Георгий Ящук (ДЮСШ-5) оказался сильнее Андрея Газизова (Биляевка)

75 кг Артем Василенко (Колос) уступил Максиму Шестакову (Курисово)

80 кг Данило Радов (Белгород-Днестровский) преодолел Анатолия Бордияна (Дунаец)

86 кг Артем Гонца (ДЮСШ-7) уступил Артуру Табанцу (Аттила)

92 кг Александр Слесарев (Левша) победил Романа Матковского (Новоборисовка)

бокс
Чемпионат Украины. Фото: Надежда Девятина

Элита (мужчины)

60 кг Дмитрий Молодан (Колос) уступил Богдану Бейде (Фанат)

63,5 кг Никита Погожий (Доброслав) победил Евгения Гозмана (Колос)

67 кг Даниэль Портареску (Одесса) был сильнее Геннадия Железякова (Атаман)

71 кг Сергей Потехин (БК Одесса) уступил Евгению Иванюку (Фонтанка)

75 кг Джамал Кулиев (Левша) уступил Кириллу Иванову (Юг)

80 кг Алексей Стас (Воин) проиграл Владиславу Биднюку (Фонтанку)

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